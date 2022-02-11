【尖子透視】DSE中文成績稍遜入讀IVE 男生獲獎學金赴英留學改變人生

▲ Jason獲獎學金赴英國留學，現時在英國發展。

年輕人均有不同的興趣與專長，即使選擇別於傳統教育的升學途徑，只要堅持志向，同樣可踏上專業路。張家舜（Jason）於公開試後一度思索未來方向，後因家人鼓勵選讀職專教育的跑道，入讀香港專業教育學院（IVE）工程學科高級文憑，更憑著卓越表現獲頒獎學金於畢業後赴英升讀大學。

Jason更意識網絡工程發展迅速，決定把握機會留英發展，期間協助公司業務逆市上升，在工作上參與多項跨國的物聯網和網絡工程項目，擴闊閱歷，多元發展。

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生於「工程家族」 公開試後踏上工程跑道

出身於「工程家族」的Jason，爸爸在建築公司擔任經理，哥哥則從事電子工程行業。Jason當年文憑試成績尚可，惟中文成績稍遜，在家人鼓勵下，決定報讀IVE工程高級文憑課程。

Jason入學後發奮讀書，他指IVE提供多元的學習機會及實習經歷，令他滿有收穫：

我曾在一間跨國工料測量師行實習，跟隨專業測量師工作；其後又到一間建材公司實習，涉獵銷售、生產、行政和檢測等工作流程，見識到大型企業的規模，又有機會積累實戰經驗。

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以優異成績修畢高級文憑赴英進修

選擇了合適的升學跑道，Jason成績突飛猛進，不但以優異成績完成IVE高級文憑課程，更同時取得本地大學和海外升學的機會。他坦言：

我當時非常掙扎，然而IVE的學習經歷讓我明白見識與學識同樣重要。

Jason當年獲職業訓練局（VTC）頒發賀維雅基金會獎學金，可以選擇到英國升學，與家人商量後，決定負笈英國，先取得雷丁大學工程相關的學士學位，其後再修畢倫敦大學學院建築經濟及管理相關的碩士課程。

於英國進修的時候，當地大學有不少文獻研究和學術研習，Jason變得更積極自主學習，不但經常『蒲』圖書館，又積極研究新科技應用，爭取機會增潤知識、擴闊視野。

留英投身工程行業 以科技帶動企業發展

Jason畢業後留在英國發展，更有機會參與跨國大型工程項目。他前年受聘於一間中資電訊公司英國分部擔任工程項目的採購工作，負責協調歐、亞洲工程項目的供應鏈，包括接洽供應商和工程師、管理建造工程合約、採購工程項目器材等。

我曾協助中國互聯網企業在英國建設數據中心，以及連接歐洲與亞洲公司的網絡服務；另亦會參與中國企業在中東建設物聯網的項目，過程中協助採購設備和支援數據傳輸系統。

疫情進一步推動電訊網絡發展，Jason的公司近年的業務更是有增無減，企業機構相繼推動科技數碼化，數據中心、物聯網、雲端系統、網絡保安等創新科技服務需求大增。他指：

身處於科技發展一日千里的時代，我們必需多留意市場變化，汲收跨學科知識經驗，有助專業路上持續發展。隨著5G技術、數據傳輸、智慧建築等科技應用越來越廣泛，我已計劃持續進修，不斷自我增值，方可把握未來機遇。

責任編輯：鄺嫻