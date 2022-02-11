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【快速測試】抗原測試陽性不需去急症室？　一文看清疑染疫後如何做

社會 19:16 2022/02/11

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

現時市民自行檢測如呈陽性需複檢，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，明白做法不理想。（資料圖片）

確診數字仍未見頂，今日（11日）新增1,325宗確診個案，再創疫情以來單日新高，其中24宗是懷疑delta個案；1,325宗個案中，僅2宗為輸入個案。大部分個案為本地病例，其中葵青、深水埗、沙田區個案較多，其次為屯門和黃大仙區。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（11日）下午出席記者會交代最新疫情。

近日不少市民指出，快速抗原檢測陽性後或強制檢測初步確診後，等候逾日甚至一周仍未安排入院，稻苗學會榮譽會長黃傑龍指，近日收到飲食業人士反映，有員工染疫後久候5天至10天，均未獲安排送院。他呼籲當局提供居家隔離的指引，讓市民更為安心。詳情即看：【下一頁】

今日在疫情記者上，被問及一旦市民自行檢測後結果呈陽性，會建議應聯絡那個部門及如何處理？部份市民要等候近1星期才能入院，如過程中病人由陽性轉為陰性，又是否仍需要入院？

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業回應指，如市民自行檢測發現結果呈陽性，病人需進行第二次檢測確保結果正確，建議疑似患者委託家人、朋友或速遞公司協助進行測試；他又強調明白做法不理想。至於如患者一旦在家中等候入院時，發現「由陽轉陰」，又需否入院？李立業則未有詳細回應。

連日確診數字上升，不少市民都不敢怎「究竟中招後點算？」政府社交平台《添馬台》日前發文提及有關「中招」的處理，指快速抗原測試結果為陽性首先請保持鎮定，如沒有不適，無需前往急症室。

建議疑確診市民可以透過家人、朋友或速遞服務索取及交回深喉唾液樣本收集包以作覆檢檢測，並留在家中等候檢測結果，有關深喉唾液樣本收集包派發點包括：

  • 普通科門診診所
  • 郵政局
  • 港鐵站自動派發機

若檢測結果呈陽性，衞生署會通知安排入院，評估入院要考慮不同因素，市民需要耐心在家等候。期間要做好個人衞生或環境方面的防感染控制，例如勤洗手、離開房間須正確佩戴緊貼面部的外科口罩、避免與同住家人一同進餐和共用私人物品及保持房間空氣流通🌬️等。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚

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