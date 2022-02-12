【脊髓神經】加拿大生物系教授研發以蘆筍修復中樞神經　獲李嘉誠投資推動研究

蘆筍向來作為抗癌蔬菜之王，內含豐富葉酸及膳食纖維，常被用於沙律、清炒等烹飪方式中；尤其適合減肥及便秘人士食用。近月有科研人士更將蘆筍用於研究修復人類中樞神經的科研技術，更獲得李嘉誠投資推動研究。

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據媒體報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）突破性醫材資格認證了Andrew Pelling的初創公司Spiderwort進行的科研技術：以蘆筍纖維微小管修復人類中樞神經的技術，即脊髓植入物CelluBridgeTM。其中的植物纖維因無法被人體組織吸收，反而更能成為支撐神經慢慢生長。此研究如成功，在脊髓神經再生研究範疇將進一步推翻原本科學家認定無法再生修復的講法，為脊髓損傷病人帶來康復希望。

自COVID-19出現以來，人們將漸漸面對更多不斷進化的病毒侵害，發現更多的醫學難題。因此具前瞻創新、高難度的生物醫學技術迫切需要資金支撐科研。而Andrew Pelling研究蘆筍修復中樞神經的技術已有李嘉誠旗下維港投資、加拿大天使基金Capital Angel Network參投等，共250萬美元種子輪投資進行項目研究。相信在不久的將來可以為醫學界帶來成功治療脊髓損傷技術。

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責任編輯：張沛