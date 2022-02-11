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【熔斷機制】英美等8個國家航班熔斷直至3月4日　明起同適用尼泊爾抵港航班

社會 17:44 2022/02/11

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英美等8個國家航班熔斷直至3月4日，明起同適用尼泊爾抵港航班。（資料圖片）

政府今日（11日）公布，將延長就澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國實施的地區性航班「熔斷機制」14天至3月4日，並由香港時間2月12日起就尼泊爾實施地區性航班「熔斷機制」至3月4日。

政府早前引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），由香港時間1月8日起就澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國實施地區性航班「熔斷機制」。有關措施原定維持至2月18日。

有見本地疫情持續嚴峻，而向來有大量香港居民由該8個地區回港，為避免在目前遏制本地疫情的關鍵時刻，輸入個案為醫療系統帶來額外壓力，政府將延長地區性航班「熔斷機制」兩星期，在2月19日至3月4日期間禁止所有從這8個地區來港的民航客機着陸香港，並同時限制於14天內曾逗留該些地區超過兩小時的人士登上任何民航客機來港，以阻止相關地區人士經轉機到港。

同時，鑑於過去一個月發現多宗來自尼泊爾的輸入個案，政府亦將由香港時間2月12日凌晨零時起就尼泊爾實施地區性航班「熔斷機制」至3月4日，禁止所有從尼泊爾來港的民航客機着陸香港，並同時限制於14天內曾逗留該地區超過兩小時的人士登上任何民航客機來港，從而堵截輸入個案。

政府發言人表示，明白地區性航班「熔斷機制」是極為嚴謹的緊急措施，有關措施無可避免會影響到從該9個地區回港的香港居民的回港行程。為了從速遏制疫情，當局有必要延續有關安排，減低輸入個案為本地醫療系統帶來額外壓力。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜

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