【舊照片】顧紀筠推介相片功能App 將褪色舊照片重拾色彩與清晰輪廓

這天劉緯民傳來一張舊照片，那該是將近四十年前，我、他跟關之琳的合照。當年我們同在麗的電視工作，姐姐（關之琳）剛剛出道，已經是個大美人！再看看那個時候的照片，我是嬰兒肥還是真的肥（人生最重的一百二十八磅）也分不清楚，總之是不太好看。

看舊照片，永遠有種感覺是那個時候的化粧、穿搭總是不對勁—幼眉毛、黑眼影，有陣子還打鼻影，百思不得其解，為甚麼會化這樣的粧？﹗髮型更不用說了，要多醜有多醜。

每個時期都有那個時期的執着，或者算是流行吧！每個階段，總認為那個階段的打扮是最漂亮的，就像現在，誰不是畫着一對韓式眉毛、化個粉粉嫩嫩的粧（包括男生）。

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許多超級偶像，就是帶領着一個時代的潮流，演變成經典，再去追隨的，畫虎不成反類犬。人是長大了，才知道真正屬於自己的東西是甚麼。

說到舊照片，很想和大家分享一下最近發現的一個app，它可以把我們已經褪色模糊的舊照片，重拾色彩與清晰輪廓。為了整理舊照片，我曾經花了不少時間和精神，用影印機去掃描、裁切、修圖，再儲存。

現在有這個app，只要一按手機鍵，就已經把上述所說的程序搞掂。生長在這個世代的人，如果一直是digital拍攝的，當然沒有問題。但如果你仍然像我一樣，有不少父母親或自己的珍藏實體照片，不妨試試Photomyne這個應用程式。

全文刊於《經濟日報》，原題為「舊照片」