【英國升學】英式學校家長會全科老師逐個見 升學專家建議必問3類問題

▲ 英國的「學校家長會」(Parents Evening) 與香港的「家長日」(Parents Day) 大同小異。

長假期完結，港爸港媽是時候參加網上家長會，許多家長或會覺得英國的老師只會讚，不會彈，覺得難以善用家長會掌握子女的真實情況，從而調整跟子女的溝通方法。其實，英國的「學校家長會」(Parents Evening) 與香港的「家長日」(Parents Day) 大同小異，老師同樣會派發成績，亦會對學生的觀察及在各科的表現給評語，只是不會著眼於「找錯處」及比較分數。

英式家長會的目的是讓教師及家長定期溝通，了解子女的志向及興趣。當日，家長需要與全部科目的老師以一對一形式見面，針對性討論學生該科目的表現，及探討特別需要注意和改進的地方。

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如Year 9 讀13科，就要在一個小時內會見13位老師，所以每位老師只得5分鐘的面談時間，要利用短短的對談時間問多一點，家長應該做好預備，精準地問對問題培養子女成才，建議有以下三類問題：

1. 國際生考試範圍有別 趁機問清楚細節

對學校來說，考試成績高低不太重要，但清楚知道考試範圍是學生的權利，所以老師都會一一回答。國際學生與英國學生的考試範圍有別，例如歷史科，國際學生是考World history（例如二次世界大戰），英國學生考British history （例如英國工業革命）；如地理科，普通GCSE 課程英國學生會考英國南部海岸線的岩石種類，而國際學生未必知道。

2. 升學選科睇性格取向 慎問老師觀察

英國教育更重視透過學習及觀察，發掘學生潛能並培養成才。Year 9 學生需要選修科，家長可參考老師的觀察及分析，鼓勵子女選讀喜歡的科目。而Year 11 學生更要考慮到大學升學問題，如讀醫生及法律科，要向老師了解學生性格是否適合，也要充分明白入大學成績要求等等，有某些課外活動經驗或有助申請大學時獲加分。

3. 翻查以往測驗成績 掌握學習表現

一般校內小測及測驗成績，子女不提及父母就不會知，都可以在學校家長會向老師了解，重點不在分數，而是更全面評估子女在學不同時段的表現，從中了解子女是否享受學習。