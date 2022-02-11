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【港台體壇123】香港電台節目教居家運動　亞姐主持Zaza+混血兒教練Icy成網民熱話

娛樂 18:21 2022/02/11

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

香港電台的體育節目《港台體壇123》當中有一個環節喚《全民運動3.3》，近日節目因主持范莎莎（Zaza）與體適能教練吳國幸（Icy）的運動示範在網上引起熱話。

因為疫情關係，《全民運動3.3》此環節向觀眾介紹居家運動，並由主持Zaza及教練Icy作出示範。因為兩人身段美常好，因此令漸令網民留意成為網上熱話，甚至有網民留言：「港台都好明白點擊數既關鍵。」

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亞姐季軍范莎莎

其實主持人Zaza為2019年亞姐奪季軍兼「最上鏡小姐」，她曾於英國及荷蘭留學，懂得6種語言。在其IG，更可以見她周遊列國，足跡遍及英國、法國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞典、希臘、捷克、羅馬利亞、匈牙利、韓國、澳洲等，堪稱旅遊達人，可說是符合了她旅遊系畢業的學歷，十足十一個旅遊達人！

她在去年受訪坦白承認簽約亞視後工作量不多，靠自己接洽其他工作維持生活開支。

今年非常叻女，早前她出席亞洲電視新春團拜時表示新年「大豐收」，共獲5位數字利是錢。

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混血兒美女教練

至於在《港台體壇123》最受網民討論的體適能教練Icy是港越混血兒，正職為私人教練。

Icy亦不愧是運動教練，在節目穿緊身運動衣，已令驕人身段盡展。她亦十分大方，在個人IG不時上載做運動的照片大派福利。其IG追蹤人數為2.4萬，當中包括歌手MC張天賦。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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