【死因研訊】癌病漢術後抽痰亡死因續訊　男護承認學護獨自替抽痰是病房護士間共識

▲ 時任屯門醫院註冊護士張港耀。（梁錦麟攝）

61歲吊機操作員於2018年間舌癌復發，於屯門醫院進行手術後，由學護於頸部臨時氣管造口協助抽痰，期間病人心跳停頓，3星期後因缺氧性腦部損傷死亡。死因研訊今（11日）續。時任屯門醫院註冊護士作供時承認，在死者所屬病房的護士共識下，只要學護能成功抽痰數次，便可以獨自為病人抽痰。死因裁判官質疑，這是該病房的共識？即公然違反指引？護士供稱發生本案時是。

死者湯權，終年61歲。死者於2018年7月25日入住屯門醫院。及至8月4日，由學護於死者喉嚨造口的喉管抽痰，期間死者心跳停頓，並昏迷約半小時。死者於深切治療部被發現有腦水腫，經搶救後於8月25日因缺氧性腦損傷不治。

時任屯門醫院註冊護士張港耀作供稱，他於事發當日是死者身處的C4病房的專職護士，當日早上曾檢查死者頸部的造口，以及接駁造口的喉管是否穩妥。學護葉美麟為死者抽痰後，曾對張稱死者「咳得好犀利」、「抽唔到痰…有嘔血」。

張續指其後他發現死者不斷咳嗽，令頸部的喉管前後偏離2至3厘米。由於死者身體不停掙扎，手臂亦碰到喉管，使喉管左右偏離1至2厘米，嘴角亦慢慢浮現血絲，呼吸開始變得困難，面色逐漸變紫，張遂替死者駁上監察儀器。

張又指，學護會依照所在的病房決定能否為病人抽痰，張指在其所屬的病房中，護士在得知學護曾成功抽痰3至5次後，便會放心交予學護處理。張續指，若於繁忙時間時，有病人呼叫學護，學護便會獨自為病人抽痰。張指，葉是自行決定為病人抽痰，當中大部分時間均是獨自為病人抽痰的。

張續指，事後才得知有指引提及學護應在正式護士監督下為病人抽痰。張指護士可從網上查閱相關指引，但自己未有查閱，因當時已知那些步驟能交予學護處理，而醫管局未有提醒護士於網上查閱相關指引。

死因裁判官問及張，有沒有人提出學護不能抽痰？張供稱，在他最初服務的病房中曾有人指出，而他轉至死者所屬的病房後，亦曾詢問同事，但同事稱只要學護在監督下沒有做錯便可以。

張又指，一般病房護士在確認學護能成功抽痰數次後，便會批准對方獨自抽痰。死因裁判官遂問及張，護士們如何得知學護能獨自抽痰？張稱，這依靠同事之間相傳。死因裁判官續問及張，這是否C4病房的共識？公然違反指引是可以的？張供稱在出事前是。死因裁判官又問張，有沒有人阻止過？張供稱沒有。

死因裁決官又質疑張的證供可信性指，張於用膳前未有提及死者掙扎時曾用手郁動喉管。面對死因裁判官的質疑，張解釋因為記憶比較模糊，所以要思考清楚。

▲ 屯門醫院法醫甘樂生。（梁錦麟攝）

屯門醫院法醫甘樂生作供稱，醫療團體解剖後發現死者腦部有缺血性變化，反映死者死因為缺血性腦部損傷。甘解釋，死亡或與死者在搶救時出現的35分鐘心臟停頓有關。

研訊下周一（14日）續。

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記者：梁錦麟