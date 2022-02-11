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【封區檢測】深水埗2幢大廈污水樣本呈陽性須圍封　涉蘇屋邨海棠樓及元州邨元盛樓【不斷更新】

社會 19:22 2022/02/11

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深水埗元州邨元盛樓。（林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，多區有不明源頭個案，確診個案繼續上升未見頂。政府今日（11日）宣布，圍封檢測深水埗蘇屋邨海棠樓、元州邨元盛樓。

【19:19】

晚上7時起，深水埗元州邨元盛樓被指明為「受限區域」，政府目標是在 明日（12日）約中午12時完成行動。

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政府發言人表示，上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。
 

【19:05】

政府自今日（11日）晚上7時起，指明深水埗蘇屋邨海棠樓為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（12日）中午約12時完成此行動。

政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告；已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。

另外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於1月29日至2月11日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月13日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。
 
房屋署設立熱線電話3709 7507，由今日下午7時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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