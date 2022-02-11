【奧斯卡2022】「奇異博士」演技爆發爭影帝　影迷拆解《犬山記》成獎項大熱原因

《第94屆奧斯卡金像獎》日前公布提名名單，其中日本電影《Drive My Car》共獲4項重要提名，包括入圍最佳電影及最佳導演。而《奇異博士》班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《犬山記》，共獲12項提名成獎項大熱。TOPick訪問兩位資深的業界影迷，看看他們有何奧斯卡心水？

由《鋼琴別戀》（Piano）名導珍甘比茵（Jane Campion）的《犬山記》，屬Netflix出品的電影，觀眾已可在付費平台上收看。

以19世紀美國西部為背景的《犬山記》，雖由「奇異博士」班尼迪甘巴貝治及首代「蜘蛛女」基絲汀鄧肯（Kirsten Dunst）主演，卻絕非超級英雄的商業類型，而是一齣極重內心情感的文藝電影。

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《犬山記》改編自Thomas Savage 寫於1967年出版的西部小說，戲中故事則發在1925年的蒙大拿州，是西部牛仔片的背景。

影片焦聚於班尼迪甘巴貝治演的偏執又狂傲的牧場主人、其初歸弟婦，以及對方跟前夫所生的兒子之間微微的心理鬥爭，甘巴貝治把內心的嫉妒、憤怒盡埋藏於內心，卻又有著一個不為人知內心秘密，結局出人意表。

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月巴氏：傳統文藝片風格

電影早在美國多個電影頒獎禮上贏得大獎，傳媒人兼電台節目主持月巴氏，也感《犬山記》是成為今屆奧斯卡的頂頭大熱。「我很佩服導演把這個很男性化的題材，拍得很細膩和含蓄，同時電影的畫面極度優美，也有很多的細節位，如果可以在大銀幕欣賞，相信更為震撼。」

他表示《犬山記》的時代設定，像19世紀的牛仔片，都很符合奧斯卡評審的口味，而且影片亦很像美國傳統的學院派文藝片風格，相信在獎項上更為佔優。

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另外，月巴氏也很喜歡同在Netflix播放、有份角逐最佳電影的《千萬別抬頭》（Don't Look Up）。「兼任導演和編劇的Adam McKay很厲害，將一個地球浩劫以如此方法去表達，有些人可能批評影片立場不明確，但我就欣賞它沒有討好左派或右派，是把所有立場的人士來諷刺，劇本寫得很精采。」

至於濱口龍介執導的《Drive My Car》，同時獲提名最佳導演、最佳電影、最佳改編劇本及最佳國際電影，月巴氏雖也很喜歡這齣細膩的文藝片，但它能獲奧斯卡如此重視，也有點不解。

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劉偉恆：拍出美國風貌特色

港片《某月某日》、《王家欣》導演劉偉恆，同樣十分喜歡《犬山記》。「我覺得班尼狄甘巴貝治真的很勁，雖然做過深入民心的超級英雄，但今次可完全放低包袱，他外表狂傲但又很內斂，他跟另一位年輕男主角的交流十分好看。另外，導演的技巧亦十分厲害，鏡頭後的每個畫面構圖優美，且有喻意。」

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劉偉恆又指《犬山記》本是一齣很男性元素的作品，卻竟然出自女導演之手，而且拍出極細緻的內心戲，實在令人佩服，而其拍攝手法傾向傳統的荷里活文藝片風格，相信是深得奧斯卡評審歡心的原因。

雖然劉偉恆暫未看過其他提名作品，但他認為《犬山記》在獎項上頗有優勢。「因電影拍出美國地緣風貌特色，亦富有文藝色彩，就像去年的《浪跡天地》（Nomadland），都很合奧斯卡口味，此外，我相信《史賓沙》（Spencer）在獎項（獲提名最佳女主角）也是有著數的。」

