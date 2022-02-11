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【假冒電郵】滙豐提醒客戶慎防偽冒PayMe郵件　金管局呼籲市民提高警覺

社會 18:14 2022/02/11

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金管局提醒市民留意假冒電郵。（資料圖片）

香港上海滙豐銀行有限公司提示客戶慎防偽冒PayMe的電子郵件。銀行表示，有關電郵邀請收件人按下連結，以獲取禮品。

在滙豐的聲明中，有假冒電郵的截圖，主題是英文所寫——「你收到612.5港元」。滙豐提醒客戶，銀行與偽冒電郵並無任何關係，客戶不應開啟電郵內任何連結。客戶應注意妥善保管個人登入資料，而銀行不會透過短訊或電郵超連結， 要求客戶登入其網站或流動應用程式進行交易，更不會透過超連結要求客戶提 供任何敏感的個人或信用卡資料。 

金管局指，有關銀行已向金管局匯報事件。金管局並提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感的個人資料（包括登入密碼和一次性密碼）。任何人士若曾向該電郵提供其個人資料，或曾透過該電郵進行任何交易，應利用有關新聞稿中的聯絡資料聯絡有關銀行，及聯絡香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（電話：2860 5012）。

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責任編輯：袁澍

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