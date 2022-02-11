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【第五波疫情】一名隸屬尖沙咀派遞局郵差初確　尖沙咀派遞局於明日暫時關閉【不斷更新】

社會 18:20 2022/02/11

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（馮漢柱攝）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（11日）再有職員確診或初步確診。

【18:15】

香港郵政今日表示，一名隸屬尖沙咀派遞局的郵差初步確診。

該名郵差負責紅磡蕪湖街、機利士南路、差館里、家維邨及紅磡邨一期的部分派遞工作，而尖沙咀派遞局並不對外開放。他最近一次上班日期為今日，上班期間有進行體溫檢測，體溫正常。他外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政今日獲悉事件後，已即時安排與該郵差一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

尖沙咀派遞局將於明日（12日）暫時關閉。香港郵政已在該名郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關情況。區內（包括尖沙咀、柯士甸、紅磡（南）及黃埔）的派遞服務及智郵站服務在此期間會有所延誤。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：TOPick港聞組

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