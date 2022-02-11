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【第五波疫情】葵翠邨一名客戶服務助理染疫　負責為進入葵翠邨物業服務辦事處居民量體溫【不斷更新】

社會 22:50 2022/02/11

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（馮漢柱攝）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（11日）再有職員確診或初步確診。

【22:47】

房屋署昨日（10日）得悉一名由服務承辦商聘請在葵翠邨工作的客戶服務助理初步確診。

該名客戶服務助理負責檢查居民在進入葵翠邨物業服務辦事處前，是否已使用「安心出行」流動應用程式，及為居民量度體溫等工作。她最後一天上班日期為2月9日。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【20:40】

衞生署兩名元朗容鳳書母嬰健康院工作的員工檢測呈初步陽性，分別為一名文員及一名二級工人，負責一般行政及支援工作。另外一名員工快速抗原檢測亦呈初步陽性，該名員工為一名護士，負責在該母嬰健康院面見到診人士和為孕婦抽血。3人最近一次當值日期同為二月九日，當日下班後出現病徵，翌日求醫並接受檢測。

該3名員工工作時有佩戴適當的個人防護裝備。衞生防護中心的流行病學調查正在進行中，有部分員工被列為密切接觸者。該母嬰健康院今日下午已關閉以進行徹底清潔和消毒，職員已聯絡預約人士另作服務安排。由於人手問題，該母嬰健康院明日（12日）起只會提供必要服務，署方會聯絡預約人士另作服務安排，並會因應情況盡快恢復正常服務。

【18:15】

香港郵政今日表示，一名隸屬尖沙咀派遞局的郵差初步確診。

該名郵差負責紅磡蕪湖街、機利士南路、差館里、家維邨及紅磡邨一期的部分派遞工作，而尖沙咀派遞局並不對外開放。他最近一次上班日期為今日，上班期間有進行體溫檢測，體溫正常。他外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政今日獲悉事件後，已即時安排與該郵差一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

尖沙咀派遞局將於明日（12日）暫時關閉。香港郵政已在該名郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關情況。區內（包括尖沙咀、柯士甸、紅磡（南）及黃埔）的派遞服務及智郵站服務在此期間會有所延誤。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：TOPick港聞組

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