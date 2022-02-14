【明星育兒】雨僑育兒不追求名校　港大畢業星媽：從心態調教孩子

▲ 港大畢業、學生時期就讀傳統名校的雨僑坦言，在女兒的教育上，不會盲目追求名校。

作為藝人兼本港初代KOL的雨僑，2018年與創作歌手羅力威走過7年愛情長跑，結為夫婦。兩人在前年8月榮升爸媽，可愛女兒Harper現時約1歲半，一家三口加上兩隻愛貓，共同開展人生新階段。

從過去的愛美少女、到新婚太太、至今天的靚媽，身份不斷轉換，雨僑笑言：「女兒的出現幾乎衝擊了我整個人生觀！」

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順應人生變化

早年以女明星的身份在網上分享美容心得，雨僑簡潔易明又貼地的化粧教學，俘虜不少網民的心，更有「第一代美容KOL」、「元祖KOL」的稱號。近年成為人妻、人母，網上分享更多的是與丈夫、女兒的日常。

好奇她是否打算轉型走「親子KOL」路線，原來只是順應人生變化：「老實說我做這件事已經12、13年了，若果未來要一直繼續做下去，沒有使命感其實很難，因為辛苦之餘回報又不是很高。所以我更希望是分享一些自己人生中最重要、最有感受的事，現階段的話就會是關於小朋友。」

▲ 歌手雨僑與羅力威前年8月榮升爸媽，可愛女兒Harper現時約1歲半。（被訪者提供）

育兒知識學不完

畢業於香港大學生物系的雨僑，日常生活中也貫徹理科生的科學精神，在自家網絡片段中也時時透露出認真求知的堅持，不只會細閱美容產品上的成分，更會作多方資料搜集。

她笑言，自己性格如此：「我是那種需要了解清楚、凡事做好萬全準備的人，尤其對於不熟悉的事物，更會在事前做足資料搜集。但面對小朋友，卻偏偏是做多少準備都一樣會手足無措！」

「很多事你看書、查資料，八九不離十，但小朋友真的是每一個都不同。懷孕時我也看了不少書，有些更是很大路、大家都看的，說小朋友就是飲奶、玩、換片、睡覺這個循環，但我的小朋友可能胃較淺，飲得不多，經常嘔奶，所以這個循環對她來說已經不可行。」雨僑說。

然後續稱：「後來問了身邊有相同經驗的朋友，發現飲奶後睡覺更好，果然她就不再嘔奶，但同時又會衍生其他問題，就是養成睡前飲奶，容易蛀牙，而且老實說食飽馬上睡並不太好。」雨僑笑指這只是其中一個問題，照顧女兒Harper的過程，就是不斷將她預先準備好的方法推倒重來。

▲ 備孕路的艱辛令雨僑更感恩成為人母的體驗。（受訪者提供）

做父母要虛心學習

常言道為人父母，都是邊做邊學，沒有天書，雨僑認為學的心態最重要：「像是我的小朋友去到1歲，我想開始sleep training，這時候不厭其煩地去搜集資料、學習就很重要，因為你不懂背後原理的話，就更難實行。」

她直言，sleep training是不少新手父母最頭痛的一環，而且別人的BB這個方法成功，不保證自己的小朋友也一樣。「過程中很容易遇到挫敗，需要不斷調節，所以如果不明白背後的原理，就會踩中地雷都不知。像我女兒，非常敏感，別人可能滿足了3、4個條件就能好好睡，她要滿足10個條件才可以。」

經過艱難又手忙腳亂的初生階段，現在Harper已是個小小人，雨僑指很早就發現女兒性格和自己南轅北轍。「我小時候也算易湊，但我女兒超級好動，而且非常有個性，很清楚自己要怎樣！我也覺得誇張，幾個月人仔怎會這樣有主見！」

雨僑媽媽逐樣數來：「很多人紮住肚都可以照餵奶，但我囡不可以，她不喜歡，會一直喊；然後她又不是人人都可以抱，會揀人湊。」

坐月計錯數受衝擊

最近家裏多了工人姐姐幫忙，雨僑和丈夫羅力威稍為可以喘口氣。但原來剛生完的坐月階段，既未有工人姐姐，也沒有陪月，只得兩口子和家人間中支援，令她大失方寸。

雨僑稱：「完全是計算錯誤，我以為自己是半個人力，然後有幫忙照顧的伯娘、家人，心想足夠有餘，但原來我其實是負一！」

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拍片與同路人分享

開刀後的她需要休養，不但難以應付照顧初生BB，更需要別人照料，這次「計錯數」更令丈夫大受衝擊。「因為大家沒有想過這個情況，他真的很辛苦，要經常煲水給我，又要做家務，而且晚上他都睡不了，那時曾經連續十幾廿晚，每次都睡不到兩小時，只能斷斷續續休息。」

大家常說孩子是上天賜予，的而且確，懷孕成功絕非必然，很多時夫妻兩人身體健康，也不代表就能懷上寶寶。

雨僑的備孕路同樣不容易，本身年紀還輕，未屬高齡產婦的她，一開始抱着順其自然的心態，然而一直未見成功，身體也時好時壞，不得不中途休息調養，令備孕之路漫長又充滿挫折。「回想當時很不容易，但我真的是鍥而不捨，做足所有預備。」

那時身邊朋友經常安慰她：「你唔諗，放鬆一點，開開心心去旅行就會有㗎啦！」但你連排卵日是哪一天都不知道，如何可以去個旅行就中？」雨僑邊說邊笑，令人難以想像當時多麼辛酸。

懷孕後，雨僑將心路歷程拍成短片分享，同時詳細講述自己嘗試過的各種備孕方法，得到不少同路人讚好和支持：「我的性格是盡力試過後才能放鬆，但並非人人一樣，有些人可能想到要做那麼多會覺得更大壓力，所以自己只是以過來人身份去分享，也希望自己的經歷可鼓勵其他在備孕路上艱難前行的太太。」

▲ 雨僑感歎疫情下親子間的互動也受到影響，回家要先清潔消毒一番才能抱女兒。（受訪者提供）

以心態讓女兒愛學習

說到女兒的教育問題，學生時期就讀傳統名校的她直言：「其實這些事不能避，小朋友一天一天長大，遲早要讀書、考試、測驗，我會希望她面對這些事的抗壓性高一點。」

她指：「所以我可以做的準備工夫就是讓她覺得學習是件開心的事，當然過程中一定有沉悶冗長，但至少整體是愉快的、不令人抗拒的。」

旁人以為她必然追求女兒從小要讀名校，入名牌幼稚園，雨僑笑指：「大家不要以為學券幼稚園就很易入，那些同樣是爭崩頭！當學校有那麼多人選可以揀，自然也會傾向表現較好的小朋友。所以既然要做，我會努力讓她開心地去做，從心態上教她。」

記者：王嵐