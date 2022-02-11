【快速檢測】信和集團捐28萬套快速檢測包支援基層抗疫　下周起陸續送出

▲ 多區檢測站大排長龍。(陳國峰攝)

新冠疫情近日趨向嚴峻，社區對病毒檢測需求殷切，信和集團與黃廷方慈善基金將捐出28萬套快速檢測包，透過民建聯18區地區支部及集團義工團隊由下周起送贈基層人士。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，集團送出快速檢測包，希望為防疫帶來多一重保障，並向一直努力不懈的醫護人員、前線人員及地區義工致以由衷謝意，又呼籲尚未接種疫苗的人士盡早接種。

民建聯主席李慧琼指，此舉不但能減輕基層市民因需進行自費檢測而帶來的額外經濟負擔，更能減少市民因輪候進行檢測而產生的人群聚集，有助舒緩社區檢測中心的壓力，民建聯義工將全力配合，聯同信和義工隊將檢測包盡快發放予基層大眾，預計將於下周起陸續送抵有需要人士。

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責任編輯：蘇文軒