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【第五波疫情】浸大第二學期維持網課　校方鼓勵本地宿生退宿

社會 18:50 2022/02/11

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浸大第二學期維持網課。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，部分大專院校早前因應疫情已轉為網課，其中香港浸會大學昨日向學生發電郵，指第二學期將維持網課，又鼓勵居住於宿舍的本地學生退宿。

浸大副校長（教與學）周偉立昨日向學生公布，本學年第二學期的餘下課堂將維持網課，須面對面授課的課堂，如要到實驗室或工作室上課的課堂，要已接種疫苗的學生才可參與；部分課堂或因此順延至暑假。

至於期末考試安排，浸大校方指教師可採用持續、網上評估或其他評估方法 盡可能取代校內期末面對面考試。

周偉立又鼓勵，目前在宿舍居住的本地學生回家，決定退宿的學生可按比例獲得宿費發還；如選擇繼續留宿，或須搬到另一房間。

另外，根據浸大有關疫情資訊的網站，近日有兩名於校內工作的人士確診，包括一名在浸會教學大樓5樓餐廳廚房工作的人士，最近一次上班日期為2月7日，有關餐廳將關閉至2月14日；一名於吳多泰博士國際中心工作的職員，在2月9日確診，最近的上班日期為1月31日，校內沒有密切接觸者。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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