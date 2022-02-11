【居家抗疫】屈臣氏力O+O線下線上伴您居家抗疫　保健護理產品在家選購即日送府上

▲ 屈臣氏提供全方位保健及個人護理產品。

疫情持續升級，屈臣氏力撐您需要，派出屈仔伴您O+O線下線上在家抗疫，提供全方位保健、個人護理產品等選擇，讓您在疫情下仍然可以增強自身抵禦力、好好打理儀容，保持一貫健康精神的形象，時刻 Look Good. Do Good. Feel Great！

屈臣氏網店更提供「特快送」服務 ，購物滿$399，每日下午2點前落單，最快即日送達指定地址，讓您安心在家中收取貨品！即上屈臣氏網店選購防疫產品 bit.ly/3gKYXlb。

非常時期，無論在家工作或出門上班，也要做足防疫措施，勤換口罩及洗手，更重要是強化自身抵禦力！

世衛早前建議，選用「撲熱息痛」藥物能有助治療新冠肺炎所引起的發燒痛症；而必理痛亦有助舒緩相關症狀！

即到屈臣氏全線門市或網店選購 bit.ly/3uC7jnA

保健食品推介

屈仔更貼心推介5款保健食品，有效幫助提升自身免疫力！立即選購 bit.ly/3BzZSY

TRU NIAGEN 100MG 60粒

增強身體免疫力、修復細胞DNA

HOLLAND&BARRETT維C長效1000 120粒

長效配方、持續提升免疫力

REUTERI 活得易益生菌 (咀嚼片) 60 粒

改善腸道微生態、促進免疫力及抗體製造

FRESHLITE 益生菌精華素+维他命 C/D3/E

青春雙歧桿菌提煉*、提高疫苗成效，增強保護力**

BLACKMORES®免疫防禦益生菌200億 (30粒)

降低上呼吸道健康問題、 添加維他命C及鋅，強化免疫系統

染髮護髮產品推介

除了保持健康，更要好好打理儀容，保持容光煥發！雖然髮型屋昨日起要暫時關閉，但屈仔已為您精心挑選4款性價比高的染髮護髮產品，是時候將家中變身成自家DIY髮型屋 ， 為自己與家人打造專屬髮型，Keep住頭髮靚靚！

Salon De Pro沙龍級白髮染霜

不含阿摩尼亞

4重亮髮焗油成分，打造健康髮色

Revlon速彩染髮霜

不含阿摩尼亞

含貝母及人蔘精華，令秀髮更亮麗

L'oreal 昇華修護美髮油

為秀髮提供極致修護效果，用後髮絲豐盈絲滑

乾旱髮質適用

Moist Diane豐盈防脫頭皮喚活精華

蘊含珍貴植物萃取，有效減少96%掉髮及 85%頭油*從根源養育強韌髮絲

*經 NatureLab 內部測試，連續使用 8 星期有效減少 96%掉髮及 85%頭油

即到屈臣氏全線門市或網店選購 bit.ly/3uIADc3

屈臣氏網店「特快送」

屈臣氏網店更提供「特快送」服務 ，購物滿$399，每日下午2點前落單，最快即日送達指定地址，讓您安心在家中收取貨品！即上屈臣氏網店選購防疫產品 bit.ly/3gKYXlb。