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【疫市筍工】政府招聘疫苗接種中心登記員　時薪100元明起接受申請　僅限旅遊業從業員

社會 19:15 2022/02/11

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

政府增開多間社區疫苗接種中心為市民服務。（陳國峰攝）

本港第五波疫情爆發，政府為應付市民接種疫苗需求增加，特別增開多間社區疫苗接種中心為市民服務。旅遊業疫苗中心行政支援計劃為配合政府增開疫苗接種中心，現需招聘疫苗接種中心登記員職位，申請者必須擁有旅遊業從業經驗，時薪每小時港幣$100。

計劃明日（11日）上午11時開始起接受申請，至下周二（15日）中午12時截止。登記員職責包括協助疫苗接種中心服務對象使用網上系統登記、回答查詢、疏導人流等，工作時間由9小時至13小時不等，視乎工作地點之開放時間而定，若被安排到接種車工作，則需輪班。薪酬按時薪計算，每小時港幣$100，1小時午膳時間亦有薪。

入職要求列明，申請者中學文憑（HKCEE中學會考或DSE中學文憑），並至少英語或中文科目合格，以及必須擁有至少2年的旅遊業從業經驗；或至少3年旅遊業從業經驗／持有導遊或領隊證3年或以上 。

旅遊業疫苗中心行政支援計劃由旅遊業界建議、去年4月獲公務員事務局接納。計劃接受旅遊業從業員，包括旅行社職員、酒店從業員、導遊 / 領隊、旅遊巴士司機 / 後勤員工，申請24間社區疫苗接種中心負責運作及相關行政支援工作的職位。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳葆琳

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