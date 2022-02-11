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【留宿防疫】傳港大擬禁宿生外出見親友　如違規中招永久禁住宿

社會 19:23 2022/02/11

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有傳港大擬要求所有宿生於下周二（15日）前決定是否退宿，並將限制留宿者不能外出與家人或朋友聚會。（資料圖片）

繼中文大學日前強烈鼓勵所有宿生遷離宿舍，有傳港大擬要求所有宿生於下周二（15日）前決定是否退宿，倘選擇繼續留宿，將不可再自由出入宿舍，校方只准宿生因上面授課、用餐及購買必需品等「必要活動」而離開宿舍，社交及家庭聚會等屬「非必要活動」將被禁止，如有宿生被發現違規並確診，更將被永久禁止在港大住宿。港大回覆時承認正考慮讓繼續留宿的學生「按更嚴謹防疫措施生活」，會適時公布安排。

綜合港大學生會學苑及校園電視今日（11日）報道指，港大傳染病工作小組計劃要求所有舍堂及住宿學院宿生，於本月15日前決定是否退宿，若選擇退宿，宿生須於本月20日或之前退宿，惟目前校方未有公布重新入宿日期，而宿生可按比例獲退還3至5月的住宿費。

如宿生選擇留宿，則僅可因「必要活動」而離開舍堂或住宿學院，例如參與面授課堂、醫療預約、用餐、運動及購買必須品等，不可出席「非必要活動」，例如社交聚會（social gathering）及家庭聚會（casual family visit) 等，如宿生被發現違反相關指引並確診新冠肺炎，將被永久禁止居於港大舍堂及住宿學院。

港大回覆TOPick查詢表示，因應疫情發展，採取嚴格防止感染風險措施，包括宿舍安排，正考慮不同方案，例如讓宿生在情況許可下搬回家居住，至於選擇繼續居於宿舍的同學，則應按照「更嚴謹的防疫措施」生活，校方解釋，有關選擇及安排，均以減低感染風險為大前提。大學會在適當時候公布，實施後亦會視乎需要而調整。

中大宣布下學期全部課堂改網課　強烈鼓勵宿生遷離宿舍（詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

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