【第五波疫情】陳肇始：港府將繼續與衛健委溝通　冀內地在檢測量方面幫助香港

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始表示，香港和內地的聯防聯控機制一直暢通，港府亦一直和內地專家保持密切溝通，政府將繼續與內地專家和衞健委溝通，希望內地可以在檢測量方面協調和幫助香港。

陳肇始昨日接受一個電視台訪問時指，香港較大的檢測承辦商與內地有聯繫，特區政府與內地一直有就人員、機器等協調。被問及會否推動全民檢測，陳肇始則表示，有關檢測的範圍，現在還是採取精準、聚焦的做法，以風險為本。她說，根據現在的資源以及檢測能力，使用目前的做法仍是有效，稱當局是往有風險的地方投放更多的資源，收效亦更大。

港府本月24日起，於超過20類處所實施「疫苗通行證」計劃，被問及港府是否會將相關安排擴展到私人處所，陳肇始稱，當局暫時無相關計劃。她重申，現時《預防及控制疾病條例》（第599章）現的表列處所均屬高危地方，如市民會在餐廳內除口署食飯，感染風險高。

對於被指港府抗疫是「追著疫情跑」，推出的政策或措施趕不上疫情變化，陳肇始回應說：「任何傳染病都是預防和應變，所以應變是一個正常手段，不是慢，也不是我們在追著跑。」她稱，過去疫情有變種病毒出現，每次都是千變萬化，港府在有變化時需要應變；未變的時候則需要盡力預防。

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記者：陳葆琳