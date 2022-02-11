【收生面試】男拔英華等名校中一面試紛紛變陣　取消實體面試或轉網上面試

▲ 拔萃男書院（圖）及多間傳統名校在第五波疫情下再度要改變中一入學面試安排。（資料圖片）

現時正值升中面試高峰期，惟第5波疫情下，教育局日前促請各校檢視是否有必要進行實體面試，拔萃男書院及英華書院等多間傳統名校近日紛紛變陣，宣布取消、押後實體面試，或轉為網上面試等；另因應本月24日疫苗通行證擴大至學校，有校長擔心會有家長未打針而未能入校，或小學生未打針會有感染風險，而考慮取消實體面試。

政府上月底公布全港學校延長暫停面授課堂至本月21日止，而過往不少官津校於2至3月舉行中一自行分配學位階段的收生面試，惟因應疫情，教育局月初通知參加派位學校，不准在暫停面授課堂期間舉行實體面試，須以網上形式進行；在恢復面授課後，如學校認為有需要安排實體面試，須採取嚴謹防疫措施。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

聖若瑟書院今（11日）在校網宣布，2月26日舉行的中一實體面試改為網上實時進行，校長黃婉芬稱，逾400名申請人加上家長、教師，合共逾千人的感染風險太大，若家長未打針也未能入校，校方探討去年要求學生拍片未能即時對答，故今年首度嘗試實時面試，讓學生表現個人長處，確保收生機制公平，模式與實體面試一樣，設老師同學生單對單見面，以及小組討論環節。

直資學校議會主席陳狄安表示，雖然有關通告對象非針對直資學校，但內容涉及中一面試安排，直資學校一般也會跟隨，他相信大部分中學面試安排也會受第五波疫情影響，即使部分直資學校在上月舉行首輪面試或完成所有面試，但以其所屬的英華書院為例，原定本月26日進行次輪面試，已順延1周至3月5日，下周將視乎情況決定舉行與否，取消後的收生分數比重會作調整，首輪面試及教育局提供成績次第各佔45%，考生才藝能力則佔10%。

因應疫苗通行證即將擴大至學校，陳狄安稱，因部分學校要求家長參與面試，不排除有學校擔心會有家長未打針，另有部分學校考慮到小學生未及打針，有較高感染風險，而計劃取消實體面試。

男拔校網日前亦宣布取消中一入學面試，所佔15%，10%及5%分別調撥至學業成績及課外活動表現，更新後的收生準則為學業成績佔70%、課外活動佔25%，其他項目包括父親或兄弟為舊生、兄弟正就讀該校繼續佔5%，校方亦要求申請人的操行及行為表現令人滿意才可獲取錄。

最新熱門影片：【靚太廚房】KOL媽媽教整親子甜品 零失敗玫瑰花蘋果批

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video，立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅