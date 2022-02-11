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【醫院爆疫】沙田醫院內科及老人科及屯門醫院婦產科病房爆疫　分別有5名及2名病人初確

社會 20:37 2022/02/11

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沙田醫院內科及老人科及屯門醫院婦產科病房爆疫，分別有5名及2名病人初確。（資料圖片）

醫管局今日（11日）就公布新冠肺炎院內感染群組個案，包括明愛醫院內科病房再發現2名護士及一名外判病人服務助理初步確診，沙田醫院內科及老人科病房，以及屯門醫院婦產科病房。

明愛醫院昨日（10日）公布的一個內科病房群組個案，再發現2名護士及一名外判病人服務助理初步確診，3人現時情況穩定。

另外，沙田醫院內科及老人科病房一名97歲男病人昨日進行檢測後初步確診。醫院感染控制組隨即進行接觸追蹤調查，為病房所有病人及員工安排檢測，發現5名男病人（年齡由69歲至98歲）初步確診。所有病人正接受隔離治療，情況穩定。36名同病房的男病人被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫。所有員工在工作期間均佩戴合適個人防護裝備，沒有員工被列為密切接觸者。

此外，屯門醫院婦產科病房一名44歲女病人昨日經入院篩查初步確診。醫院感染控制組隨即進行接觸追蹤調查，為同病房其他病人及員工安排檢測，發現2名女病人（39歲及45歲）初步確診，所有病人正接受隔離治療，情況穩定。同一病格的8名病人被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫。一名護士及一名病人服務助理曾處理病人的嘔吐物，因為未有佩戴合適眼部保護裝備被列為密切接觸者，會接受檢疫。

醫管局指，有關病房已暫停接收新症及進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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