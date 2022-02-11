【醫院爆疫】醫管局發現9宗初步陽性個案涉7間醫院　共47名醫護、病人需隔離檢疫

▲ 多間公立醫院發現初步陽性個案。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，醫院管理局今日（11日）公布，共有9宗經入院篩查或檢測發現的新冠病毒初步陽性個案，涉及7間醫院。患者正接受隔離治療，大部份現時情況穩定，共47人被列為緊密接觸者，當中包括護士、服務助理、職業治療師及病人等，需要接受隔離檢疫。

東區尤德夫人那打素醫院：

內科病房一名96歲男病人於2月8日入院，兩次檢測呈陰性。病人昨日出現呼吸道感染徵狀，今日檢測呈初步陽性。一名登記護士為該名病人採收樣本時，未有佩戴合適個人防護裝備，及曾與該名病人入住同一病格的7名病人同被列為密切接觸者，當中一名早前已出院的病人，已轉交衞生署跟進。



伊利沙伯醫院：

綜合專科病房一名8歲女病人昨日經入院篩查檢測呈初步陽性，2名病人服務助理進入有關病格時，未有戴上護目裝備而被列為密切接觸者。另外，婦產科病房一名40歲女病人2月9日經入院篩查檢測呈初步陽性，曾與該名病人入住同一病格的一名病人被列為密切接觸者。



明愛醫院：

眼科病房一名52歲男病人2月9日經入院篩查檢測呈初步陽性，曾與該名病人入住同一病格的7名病人被列為密切接觸者。另外，外科病房一名67歲女病人2月2日入院，昨日經接觸追蹤篩查檢測呈初步陽性，曾與該名病人入住同一病格的5名病人被列為密切接觸者。

瑪嘉烈醫院：

內科及老人科病房一名77歲男病人2月9日經入院篩查檢測呈初步陽性，於同一病房鄰近該男病人的4名病人被列為密切接觸者。另外有一名職業治療師為該病人進行面部檢查時，未有戴上護目裝備，被列為密切接觸者。



雅麗氏何妙齡那打素醫院：

內科病房一名83歲女病人昨日經入院篩查檢測呈初步陽性，與該名女病人入住同一病格的5名病人被列為密切接觸者。



威爾斯親王醫院：

內科病房一名89歲女病人昨日由安老院舍送院，經入院篩查檢測呈初步陽性。病人正接受隔離治療，情況嚴重。8名員工，包括5名護士及3名病人服務助理，協助該名女病人使用非入侵性正壓呼吸器時，未有戴上護目裝備而被列為密切接觸者。



屯門醫院：

臨床腫瘤科病房一名69歲男病人昨日經入院篩查檢測呈初步陽性，與該名病人入住同一病格的3名病人被列為密切接觸者。另外有2名病人服務助理及1名護士因為曾處理病人的嘔吐物被列為密切接觸者。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳葆琳