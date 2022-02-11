  • 19°C
香港時間 : 2022211日 (週五) 22:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫院爆疫】醫管局發現9宗初步陽性個案涉7間醫院　共47名醫護、病人需隔離檢疫

社會 21:48 2022/02/11

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

多間公立醫院發現初步陽性個案。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，醫院管理局今日（11日）公布，共有9宗經入院篩查或檢測發現的新冠病毒初步陽性個案，涉及7間醫院。患者正接受隔離治療，大部份現時情況穩定，共47人被列為緊密接觸者，當中包括護士、服務助理、職業治療師及病人等，需要接受隔離檢疫。

東區尤德夫人那打素醫院：
內科病房一名96歲男病人於2月8日入院，兩次檢測呈陰性。病人昨日出現呼吸道感染徵狀，今日檢測呈初步陽性。一名登記護士為該名病人採收樣本時，未有佩戴合適個人防護裝備，及曾與該名病人入住同一病格的7名病人同被列為密切接觸者，當中一名早前已出院的病人，已轉交衞生署跟進。

伊利沙伯醫院
綜合專科病房一名8歲女病人昨日經入院篩查檢測呈初步陽性，2名病人服務助理進入有關病格時，未有戴上護目裝備而被列為密切接觸者。另外，婦產科病房一名40歲女病人2月9日經入院篩查檢測呈初步陽性，曾與該名病人入住同一病格的一名病人被列為密切接觸者。

明愛醫院：
眼科病房一名52歲男病人2月9日經入院篩查檢測呈初步陽性，曾與該名病人入住同一病格的7名病人被列為密切接觸者。另外，外科病房一名67歲女病人2月2日入院，昨日經接觸追蹤篩查檢測呈初步陽性，曾與該名病人入住同一病格的5名病人被列為密切接觸者。

瑪嘉烈醫院：
內科及老人科病房一名77歲男病人2月9日經入院篩查檢測呈初步陽性，於同一病房鄰近該男病人的4名病人被列為密切接觸者。另外有一名職業治療師為該病人進行面部檢查時，未有戴上護目裝備，被列為密切接觸者。

雅麗氏何妙齡那打素醫院：
內科病房一名83歲女病人昨日經入院篩查檢測呈初步陽性，與該名女病人入住同一病格的5名病人被列為密切接觸者。

威爾斯親王醫院：
內科病房一名89歲女病人昨日由安老院舍送院，經入院篩查檢測呈初步陽性。病人正接受隔離治療，情況嚴重。8名員工，包括5名護士及3名病人服務助理，協助該名女病人使用非入侵性正壓呼吸器時，未有戴上護目裝備而被列為密切接觸者。

屯門醫院：
臨床腫瘤科病房一名69歲男病人昨日經入院篩查檢測呈初步陽性，與該名病人入住同一病格的3名病人被列為密切接觸者。另外有2名病人服務助理及1名護士因為曾處理病人的嘔吐物被列為密切接觸者。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【醫院爆疫】明愛醫院已超收20名新冠病人　袁國勇：再隔離密切接觸護士醫院很快不能運作
19:04 2022/02/10
【醫院爆疫】明愛醫院已超收20名新冠病人　袁國勇：再隔離密切接觸護士醫院很快不能運作
【醫院爆疫】再有22名醫護或醫院職員染疫　東區醫院老人精神科病房停收新症
19:39 2022/02/10
【醫院爆疫】再有22名醫護或醫院職員染疫　東區醫院老人精神科病房停收新症
【醫院爆疫】明愛醫院臨床護理導師染疫傳6人　涉事病房暫停接收新症7日清潔消毒
23:03 2022/02/10
【醫院爆疫】明愛醫院臨床護理導師染疫傳6人　涉事病房暫停接收新症7日清潔消毒
【醫院爆疫】沙田醫院內科及老人科及屯門醫院婦產科病房爆疫　分別有5名及2名病人初確
今日 20:37
【醫院爆疫】沙田醫院內科及老人科及屯門醫院婦產科病房爆疫　分別有5名及2名病人初確
【公院群組】 沙田醫院內科病房5病人初確　屯門婦產科病房3人中招包括1孕婦
今日 16:54
【公院群組】 沙田醫院內科病房5病人初確　屯門婦產科病房3人中招包括1孕婦

你可能感興趣

【醫院爆疫】明愛醫院已超收20名新冠病人　袁國勇：再隔離密切接觸護士醫院很快不能運作
19:04 2022/02/10
【醫院爆疫】明愛醫院已超收20名新冠病人　袁國勇：再隔離密切接觸護士醫院很快不能運作
【醫院爆疫】再有22名醫護或醫院職員染疫　東區醫院老人精神科病房停收新症
19:39 2022/02/10
【醫院爆疫】再有22名醫護或醫院職員染疫　東區醫院老人精神科病房停收新症
【醫院爆疫】明愛醫院臨床護理導師染疫傳6人　涉事病房暫停接收新症7日清潔消毒
23:03 2022/02/10
【醫院爆疫】明愛醫院臨床護理導師染疫傳6人　涉事病房暫停接收新症7日清潔消毒
社會民生 強制檢測 隔離檢疫 大埔那打素醫院 護士 屯門醫院 威爾斯親王醫院 瑪嘉烈醫院 明愛醫院 伊利沙伯醫院

最高瀏覽

【新冠肺炎】袁國勇教輕症患者多喝水食必理痛 拆解布洛芬VS撲熱息痛成分區別
今日 11:17
【新冠肺炎】袁國勇教輕症患者多喝水食必理痛 拆解布洛芬VS撲熱息痛成分區別
【利是豐收】公屋保安大晒𢭃住戶利是逾$2萬　網民讚應得：一年來的工作肯定
16:38 2022/02/10
【利是豐收】公屋保安大晒𢭃住戶利是逾$2萬　網民讚應得：一年來的工作肯定
【鐵拳英雄劇透】黑衣神秘人生擒赤靈王　吳家樂成終極BigBoss最大嫌疑人物
今日 11:49
【鐵拳英雄劇透】黑衣神秘人生擒赤靈王　吳家樂成終極BigBoss最大嫌疑人物