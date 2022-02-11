【第五波疫情】袁國勇解釋進行反向隔離是保護高危人士　指專家建議會隨著疫情發展而改變

▲ 袁國勇解釋進行反向隔離是保護高危人士，指專家建議會隨著疫情發展而改變。（資料圖片）

本港確診數字不斷創新高，政府宣布實施「疫苗通行證」，引起有市民反對強行「谷針」，有意見指專家對疫苗意見反覆，由一推出時仍對疫苗有所保留，到現時支持「谷針」，又質疑為什麼需要考慮對新確診病例的同住家人，而亦是高危和未接種疫苗人士進行反向隔離。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，專家的建議會隨著病毒的變化和流行病的發展而改變，又指進行反向隔離是保護高危人士，對早前政府撲殺倉鼠，認為措施及時，否則會導致大規模爆發。

建議會隨著病毒的變化和流行病的發展而改變

袁國勇表示，專家的建議會隨著病毒的變化和流行病的發展而改變。例如，當初專家不建議人們在2020年初接種疫苗，因為3期臨床試驗結果還沒有發布。但到了一年後的2021年初，許多患者已經接種了疫苗，因為3期臨床試驗結果已經發布，沒有任何重大副作用。因此，如果沒有醫療禁忌症，他現時建議每個人都接種疫苗。

對於疫苖通行証，他稱是除了鼓勵大家接種疫苗，也防止沒有打疫苗的老人家和長期病患者到食肆，因為他們很可能會在這些除下口罩的地方，感染新冠病毒困而患上重症，因為他們沒有疫苖給予的免疫力。

進行反向隔離是保護高危人士

很多人質疑為什麼需要考慮對新確診病例的同住家人，而亦是高危和未接種疫苗人士進行反向隔離。袁國勇表示，當醫院和其他隔離設施每天都有上千例病例並不堪重負時，必須切實做好輕症患者居家隔離的準備。惟若有家庭成員是未接種疫苗的老年人或患有慢性病，則須要通過將他們置於反向隔離來保護他們。他指，這些高危的家人完全有權拒絕這種安排，而這個需要反向隔離的數字應該遠低於輕症病例的數量。

袁國勇指，現時已經有確診病例在家待了7天，因為醫院沒有隔離病床，他們可能已經感染了家人，甚至可能在被隔離之前已經康復。因此，目前的情況是不可接受的，因為確診病例在家待了7天已經可能感染了高風險的家庭成員.

撲殺倉鼠及時 否則會導致大規模爆發

早前，因有倉鼠染疫，政府下令撲殺倉鼠店內的倉鼠。袁國勇指，不論是科興或復必泰疫苗都對 Delta 病毒非常有效，如果我們都接種了疫苗，就沒有必要犧牲香港的 2000 只倉鼠。惟當時只有7成的人接種了疫苗，而70歲以上的人中只有3成的人接種了疫苗時，從倉鼠身上洩漏的 Delta 病毒可能會導致大規模爆發。現在即使我們有撲殺了倉鼠，也已經發生了 58 例與倉鼠爆發有關的人類 Delta 感染病例。

他稱，如果沒有及早進行撲殺，這個數字會高得多。

專家的建議有時可能難以接受，因為不同的人對價值的選擇是不同的。

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記者：李榮忠