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【強制檢測】16幢大廈納入強檢　涉葵涌浩景臺、馬鞍山新港城等【附檢測日期】

社會 09:50 2022/02/12

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》要求於指定期間曾身處16個指明地方的人士接受新冠病毒病核酸檢測。指定時間為2022年1月29至2022年2月11日期間，曾身處指明場所超過兩
小時，須進行兩次檢測，包括第一次需要在2022年2月11日至2022年2月13日做檢測及2022年2月14至2022年2月16日

有關強制檢測處所如下：

1. 馬鞍山新港城4期G座
2. 天水圍慧景軒3座
3. 馬鞍山富寶花園4座
4. 何文田何文田邨逸文樓
5. 旺角彌敦道738-740A號利華大廈
6. 慈雲山慈樂邨樂旺樓
7. 慈雲山慈愛苑愛裕閣
8. 慈雲山慈正邨正怡樓
9. 慈雲山慈正邨正明樓
10. 觀塘順安邨安逸樓
11. 藍田興田邨恩田樓
12. 屯門建生邨樂生樓
13. 沙田新翠邨新月樓
14. 葵涌浩景臺1座
15. 愉景灣尚堤漪蘆(3 座)
16. 沙田威爾斯親王醫院何善衡夫人醫科生宿舍

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測，應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：伍瑋瑋

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