【強制檢測】16幢大廈納入強檢　涉葵涌浩景臺、馬鞍山新港城等【附檢測日期】

▲ （林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》要求於指定期間曾身處16個指明地方的人士接受新冠病毒病核酸檢測。指定時間為2022年1月29至2022年2月11日期間，曾身處指明場所超過兩

小時，須進行兩次檢測，包括第一次需要在2022年2月11日至2022年2月13日做檢測及2022年2月14至2022年2月16日

有關強制檢測處所如下：

1. 馬鞍山新港城4期G座

2. 天水圍慧景軒3座

3. 馬鞍山富寶花園4座

4. 何文田何文田邨逸文樓

5. 旺角彌敦道738-740A號利華大廈

6. 慈雲山慈樂邨樂旺樓

7. 慈雲山慈愛苑愛裕閣

8. 慈雲山慈正邨正怡樓

9. 慈雲山慈正邨正明樓

10. 觀塘順安邨安逸樓

11. 藍田興田邨恩田樓

12. 屯門建生邨樂生樓

13. 沙田新翠邨新月樓

14. 葵涌浩景臺1座

15. 愉景灣尚堤漪蘆(3 座)

16. 沙田威爾斯親王醫院何善衡夫人醫科生宿舍

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測，應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：伍瑋瑋