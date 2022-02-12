【疫情嚴峻】消息：新增約1510宗確診個案 確診個案再創疫情新高
社會 13:10 2022/02/12
第五波疫情嚴峻，元朗一名4歲男童在星期五（11日）凌晨3時半於家中嘔吐暈倒，送院搶救後不治，博愛醫院證實，男童對新冠病毒呈初步陽性。倘有關個案證實確診，將成本地疫情下最年輕死亡個案。詳情即看：【下一頁】
消息指今日（12日）新增約1510宗確診個案，確診個案再創疫情新高。
政府專家顧問、 中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，隨著個案不斷上升、不少是源頭不明，不少流行病學專家估計，下月疫情才達到最高峰；他指目前社交距離措施已是「做緊嘢」，惟倘措施收緊後發揮不到效果，下一步就要將疫苗通行證擴展至公共交通，「封城」將是最後可以考慮手段，倘實施亦要面對多項挑戰。詳情即看：【下一頁】
食物及衞生局局長陳肇始今日（12日）表示，不排除擴大圍封強檢的力度及範圍，但說「當然我們不希望走到這一步」，並指政府已大幅減低人群聚集。詳情即看：【下一頁】
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記者：伍瑋瑋