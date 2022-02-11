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【醫院爆疫】再有42名醫護或醫院職員染疫　34人列密切接觸者需檢疫

社會 22:08 2022/02/11

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東區尤德夫人那打素醫院再多7名職員染疫。（資料圖片）

醫院管理局今日（11日）公布，共有42名職員職員確診或初步確診新冠肺炎，其以及11間公立醫院、3間普通科門診、1間護養院，以及亞洲國際博覽館社區治療設施。部份員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談或入住同一宿房，有34名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

東區尤德夫人那打素醫院 3名護士、3名支援人員、1名文職人員
律敦治醫院 1名配藥員、1名護士學生
舂磡角慈氏護養院 1名支援人員 
伊利沙伯醫院 1名醫生、1名護士、1名放射技師、3名支援人員 、2名文職人員
廣華醫院 1名配藥員
香港兒童醫院 1名護士
聖母醫院 1名護士
油麻地賽馬會普通科門診診所 2名護士
紅磡診所 1名護士
威爾斯親王醫院 2名護士、4名支援人員 、1名醫科實習生
大埔醫院 1名支援人員
屯門醫院 1名護士及4名支援人員
博愛醫院 2名護士
天水圍醫院 1名支援人員
屯門湖康診所 1名醫生
亞洲國際博覽館社區治療設施 1名支援人員

有關醫院、診所及設施已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。

醫管局再次提醒員工盡量減少社交活動，亦避免與其他員工一起進食，工作時須佩戴合適個人防護裝備。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳葆琳

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