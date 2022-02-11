【醫院爆疫】再有42名醫護或醫院職員染疫 34人列密切接觸者需檢疫
社會 22:08 2022/02/11
醫院管理局今日（11日）公布，共有42名職員職員確診或初步確診新冠肺炎，其以及11間公立醫院、3間普通科門診、1間護養院，以及亞洲國際博覽館社區治療設施。部份員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談或入住同一宿房，有34名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。
|東區尤德夫人那打素醫院
|3名護士、3名支援人員、1名文職人員
|律敦治醫院
|1名配藥員、1名護士學生
|舂磡角慈氏護養院
|1名支援人員
|伊利沙伯醫院
|1名醫生、1名護士、1名放射技師、3名支援人員 、2名文職人員
|廣華醫院
|1名配藥員
|香港兒童醫院
|1名護士
|聖母醫院
|1名護士
|油麻地賽馬會普通科門診診所
|2名護士
|紅磡診所
|1名護士
|威爾斯親王醫院
|2名護士、4名支援人員 、1名醫科實習生
|大埔醫院
|1名支援人員
|屯門醫院
|1名護士及4名支援人員
|博愛醫院
|2名護士
|天水圍醫院
|1名支援人員
|屯門湖康診所
|1名醫生
|亞洲國際博覽館社區治療設施
|1名支援人員
有關醫院、診所及設施已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。
醫管局再次提醒員工盡量減少社交活動，亦避免與其他員工一起進食，工作時須佩戴合適個人防護裝備。
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：陳葆琳