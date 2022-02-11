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【入住條件】港大擬改革住宿舍堂收生制度　學業成績及舍堂參與各佔一半

社會 22:12 2022/02/11

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香港大學擬改革住宿舍堂制度，消息指新計分方法下，學業成績及舍堂參與各佔一半。（資料圖片）

香港大學擬改革住宿舍堂制度，消息指校方計劃條改舍堂重收準則，過往只要求再申請入住的舊宿生「總成績平均積點（CGPA）」須達2.0水平，4月起料改為CGPA及舍堂參與各佔50％；明年再將「校園或社會服務」納作第3個考慮條件，各範疇佔三分之一；校方亦計劃改變各舍堂「宿生重收小組」組成等。有學生意見質疑新制度向學業成績傾斜，或令宿生參與度大減。校方回應指，新制度可讓積極參與舍堂活動的宿生「仍得到重收優勢」。

港大目前有13間供學生住宿的舍堂，目前舍堂對「續申入住者」（即曾入住舍堂者）的收生準則包括CGPA達2.0水平、其過往於舍堂活動的參與程度及過往行為；各舍堂可訂立不同重收機制。

惟改革後，2022年4月起，宿生重收計分方法將統一以CGPA及「舍堂參與」各佔50%；2023年起，再改為CGPA、舍堂參與、校園或社會服務（participation in campus/ community service）各佔33%。

各舍堂設有負責檢視續申入住者的「宿生重收小組」，目前由舍監、宿生會成員、舍堂成員及導師出任；日後將改組成為7人小組，增加3名學生發展及資源中心（CEDARS）代表。

港大回應表示，以香港大學目前的宿位而言，遠不能達至本科生「四年一宿」原則，有關舍堂重收檢討旨在提供一套清晰制度，讓珍貴的舍堂資源能更合理分配，而有關檢討已進行一段時間，目的是讓有需要入住舍堂的同學，可以有更大機會獲分配宿位。校方解釋，新制度下，積極參與舍堂活動的宿生，仍有得到重收的優勢，港大的舍堂會繼續貫徹積極培育宿生放眼世界、關懷社群的胸懷，並鼓勵各舍堂發展其優良傳統價值觀，大學深信推行新的重收制度，各舍堂仍會有各自不同的文化傳承。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：馮琪雅

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