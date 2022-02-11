【污水監測】5監測區污水檢測陽性　包括秀茂坪紀律部隊宿舍

▲ 5監測區污水檢測陽性，包括秀茂坪紀律部隊宿舍。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情嚴峻，多區有不明源頭個案，確診個案繼續上升未見頂。政府今日（11日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

為跟進在深水埗、觀塘、沙田、元朗及北區合共5個範圍檢測的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將向涉及的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

污水監測區域沙田水泉澳邨10（SCOE-10）——水泉澳邨茂泉樓

污水監測區域深水埗元州邨10、11及12（YCE-10, 11 and 12）——元州邨元泰樓、元和樓及元豐樓

污水監測區域觀塘2-2（KT Site 2-2）——秀茂坪紀律部隊宿舍第一座及第二座

污水監測區域元朗6A-3 (YL Site 6A-3）——宏豐大廈、元新大廈及保安樓一帶住宅

污水監測區域北區祥龍圍邨01及02（Northern Site CLWE-01 and 02）——上水祥龍圍邨

各區監測站地圖

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠