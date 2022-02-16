【養生湯水】春睏天氣潮濕脾胃功能差　中醫推介祛濕湯水增強抵抗力

▲ 何醫師推介5款湯水抵抗春睏問題。

春天屬木，肝氣升發，春天天氣潮濕，如果脾胃功能較差，人體因為感受濕氣，容易出現頭重、四肢困倦，胃口不佳、大便溏瀉的現象。以下湯水針對春天的天氣，多以疏肝、健脾益氣利濕，脾胃功能好，氣血生化佳，配合適量運動，抵抗力自然提升。

1. 黨參淮山蓮子白扁豆赤小豆湯

功效：補肺健脾祛濕

材料：黨參30g 淮山20g 蓮子10g 白扁豆10g 赤小豆10g 瘦肉300g

做法：

先將瘦肉切開汆水備用。

準備六碗水煲滾後，加入材料，水滾後轉細火，煲大約1.5小時即可飲用。

這款湯水性質平和，適合一家大細，可以增強脾胃運化功能，祛除體內濕氣，非常適合春天潮濕，感受春困的時候飲用。

2. 花旗參靈芝淮山杞子湯

功效：清熱滋陰補氣

材料：紫靈芝片30g 花旗參15g 淮山20g 杞子10g 烏雞一隻

做法：

先將烏雞去皮，去除雞腳、雞翼尖，汆水備用。

紫靈芝片用熱水先浸30分鐘後備用。

準備六碗水煲滾後，將以上材料加入，水滾後轉細火，煲兩小時即可飲用。

這款湯水味道甘甘甜甜，清熱補氣滋陰，適合經常捱夜、睡眠不足、容易喉嚨痛、生口瘡之陰虛人士。

3. 佛手瓜五指毛桃玉米鬚湯

功效：疏肝補氣祛濕

材料：佛手瓜兩個 五指毛桃30g 玉米鬚10g 陳皮一片 瘦肉300g

做法：

先將瘦肉切片汆水備用。

佛手瓜去皮切件備用。玉米鬚可以選擇乾品（10g）或新鮮玉米鬚30g。

準備六碗水煲滾後，加入材料，水滾後轉細火，煲大約1.5小時即可飲用。

春天屬木，肝氣旺盛，佛手瓜健脾疏肝，所以非常適合春天食用，五指毛桃健脾益氣，祛痰化濕，在春天增強肺脾的功效，配合玉米鬚利濕，非常適合春天天氣潮濕時候飲用。

4. 南瓜紅蘿蔔杞子蓮子湯

功效：健脾養肝益氣

材料：南瓜200g 紅蘿蔔一支 杞子10g 蓮子10g 陳皮一片 螺片200g

做法：

先將螺片用熱水浸泡30分鐘後備用。

南瓜及紅蘿蔔洗乾淨後切件備用。

先煲滾六碗水，加入以上材料，水滾後轉細火，再煲兩小時後即可飲用。

金黃色的南瓜健脾，紅蘿蔔養肝，杞子養肝明目，適合工作壓力大、體力不足、食少便溏的人士，也適合春天肝氣旺盛、脾虛濕困的季節飲用。

5. 粟米蘿蔔芡實蓮子薏仁湯

功效：健脾益氣去濕

材料：粟米兩支 蘿蔔一支 芡實10g 蓮子10g 熟薏米15g 瘦肉300g

做法：

先將瘦肉切片汆水備用。

粟米可以保留粟米鬚，切件備用。紅蘿蔔洗乾淨後切片備用。

請將六碗水煲滾後，加入以上材料，水滾後轉細火，再煲1.5小時即可飲用。

粟米可以健脾，玉米鬚可以幫助利水滲濕，紅蘿蔔養肝，芡實、蓮子、熟薏米健脾止瀉，最適合素體脾虛濕困，春天後出現頭重、四肢困倦、胃口不佳、大便溏瀉之人士。湯水健脾益氣，脾胃健運，讓人體氣血充足，精神奕奕。

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