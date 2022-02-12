【兒童疫苗】本港首宗兒童染疫死亡 藥劑師拆解5至11歲兒童接種疫苗風險

元朗一名4歲男童昨日(11日)凌晨於家中嘔吐昏迷，送博愛醫院搶救後證實不治。博愛醫院證實，男童對新冠病毒呈初步陽性。

本港疫情愈趨嚴重，單是昨日本港新增1,325宗確診個案，再創疫情以來單日新高，初步陽性高達1,500宗。

有兒童染疫亡，很多家長十分擔心小朋友會染疫，計劃為子女接種疫苗。但子女患有哮喘、有藥物敏感又是否適宜接種疫苗？

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接種復必泰可低哮喘患者感染風險

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明較早引用英國研究報告指，3至11歲兒童接種復必泰疫苗後抗體水平至少維持12個月，又指兒童劑量為成人3分1，兩針需相隔12星期，大大減低出現副作用及心肌炎的風險，呼籲盡快接種。

至於有家長擔心接種新冠疫苗後，會影響小朋友發育、腦部發展或出現過敏反應等。崔俊明表示，內地已接種2億劑疫苗，暫無出現嚴重個案，包括對腦部發育的影響，但由於過敏反應則因人而異，故亦暫無相關個案。

崔俊明亦曾經解釋青少年打疫苗後常見的副作用及注意事項，家長可作參考。他表示，如青少年本身患有哮喘，應視乎病情決定是否合適接種，如哮喘病情受控制，即在過去4星期內，病發不多於2次，使用短效氣管舒張劑不多於2次，半夜沒有因哮喘而醒來，日常生活沒有受病情影響，便可考慮接種疫苗。

他又稱，接種復必泰疫苗可低哮喘患者感染新冠肺炎的風險，其實如果小朋友感染新冠肺炎，本身又有哮喘，被送至深切治療部或加護病房的機會較高。

嚴重濕疹不宜打針

崔俊明指出，若鼻敏感病情穩定，例如所服用的藥物沒有改變劑量，醫生亦沒有加藥，便可以打針。至於濕疹，他表示，如病情受控，同樣可以接種疫苗，但要留意，如濕疹問題嚴重，經常痕癢不止，甚至抓至皮膚有損傷，就不建議接種疫苗。

崔俊明指出，青少年接種復必泰疫苗的常見副作用與成人相若，例如針口痛、頭痛、發冷、疲倦等。但強調，若小朋友正發燒或病情不穩定，就不適宜接種任何疫苗。

打針後有甚麼宜忌？

崔俊明表示，接種疫苗後應多休息，多喝水，避免進行劇烈運動，例如跑步、踩單車、跳繩等。如有發燒症狀，可用冰墊敷額頭，或沖暖水涼，但要避免沖凍水涼，因會令血管收縮，導致血壓上升。