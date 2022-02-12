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【大排長龍】至少13個檢測點設派籌機　 一Click睇清楚網上叫籌情況

社會 10:31 2022/02/12

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

社區對檢測需求殷切，近日多個檢測站「打蛇餅」。

本港新冠肺炎確診數字屢創新高，社區對檢測需求殷切，政府近日在多個檢測站設派籌機，實施即場派籌安排，以改善排長龍情況，市民可在社區檢測中心網站提供的「大型採樣站—籌號排隊狀況」頁面查看實時叫籌狀況。

據網站顯示，全港今日（12日）至少有13個檢測站設派籌機，較昨日增加2個，分別為慈雲山社區會堂流動採樣站，以及大圍新翠足球場流動採樣站。

13個可網上實時查看叫籌狀況檢測站地點：

港島

  • 石塘咀體育館社區檢測中心

九龍

  • 慈雲山社區會堂流動採樣站
  • 土瓜灣體育館社區檢測中心
  • 麗閣社區會堂社區檢測中心
  • 長沙灣體育館流動採樣站

新界

  • 大圍新翠足球場流動採樣站
  • 大窩口社區中心社區檢測中心
  • 安定／友愛社區中心社區檢測中心
  • 天瑞體育館社區檢測中心
  • 荃灣公園檢測中心
  • 葵涌運動場流動檢測站
  • 荃灣蕙荃體育館社區檢測中心
  • 荔景社區會堂社區檢測中心

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：馮琪雅

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