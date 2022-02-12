【大排長龍】至少13個檢測點設派籌機 一Click睇清楚網上叫籌情況
社會 10:31 2022/02/12
本港新冠肺炎確診數字屢創新高，社區對檢測需求殷切，政府近日在多個檢測站設派籌機，實施即場派籌安排，以改善排長龍情況，市民可在社區檢測中心網站提供的「大型採樣站—籌號排隊狀況」頁面查看實時叫籌狀況。
據網站顯示，全港今日（12日）至少有13個檢測站設派籌機，較昨日增加2個，分別為慈雲山社區會堂流動採樣站，以及大圍新翠足球場流動採樣站。
13個可網上實時查看叫籌狀況檢測站地點：
港島
- 石塘咀體育館社區檢測中心
九龍
- 慈雲山社區會堂流動採樣站
- 土瓜灣體育館社區檢測中心
- 麗閣社區會堂社區檢測中心
- 長沙灣體育館流動採樣站
新界
- 大圍新翠足球場流動採樣站
- 大窩口社區中心社區檢測中心
- 安定／友愛社區中心社區檢測中心
- 天瑞體育館社區檢測中心
- 荃灣公園檢測中心
- 葵涌運動場流動檢測站
- 荃灣蕙荃體育館社區檢測中心
- 荔景社區會堂社區檢測中心
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
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責任編輯：馮琪雅