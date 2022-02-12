  • 19°C
香港時間 : 2022212日 (週六) 12:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】聶德權︰新界3區下周增設復必泰疫苗接種點　打科興後休息時間料可減半至15分鐘

社會 11:06 2022/02/12

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

公務員事務局局長聶德權表示，當局會繼續增加接種能力。（資料圖片）

疫苗通行證措施即將於本月底實施，市民接種需求增加，公務員事務局局長聶德權表示，下周會在3個新界地區包括粉嶺、屯門及沙田增設疫苗接種點，為市民接種復必泰疫苗，每處每日可打逾1,000針，冀方便市民接種，屆時全港接種復必泰疫苗的接種中心增至18個。

聶德權今日（12日）出席電台節目時說，目前有3間社區疫苗接種中心接種科興疫苗，逾1,000間私家醫生診所亦可接種科興疫苗，又指科興疫苗藥廠已表明，可將接種後的休息時間由30分鐘減至15分鐘，希望當局下周更新有關指引，能提升疫苗中心及私家診所流量及接種量。此外，他指目前接㮔中心在早上約7時起做準備，會與相關營運機構商討進一步提早營運時間，但要視乎機構能力及人手。他提及目前本港已有554萬人已至少打一針，佔合資格人口接種率為82.4%，當局會繼續增加接種能力。

聶德權亦說，第5波疫情下確診數字幾何級數上升，政府會盡力做防控工作。被問到合否採取「封城」措施？他說所有建議都有討論，目前最重要仍是做好檢測、隔離及治療。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video，立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

強制檢測 新界 疫苗通行證 BioNTech 科興 疫苗 疫情 公務員事務局 屯門 粉嶺

最高瀏覽

【新冠肺炎】袁國勇教輕症患者多喝水食必理痛 拆解布洛芬VS撲熱息痛成分區別
11:17 2022/02/11
【新冠肺炎】袁國勇教輕症患者多喝水食必理痛 拆解布洛芬VS撲熱息痛成分區別
【鐵拳英雄劇透】黑衣神秘人生擒赤靈王　吳家樂成終極BigBoss最大嫌疑人物
11:49 2022/02/11
【鐵拳英雄劇透】黑衣神秘人生擒赤靈王　吳家樂成終極BigBoss最大嫌疑人物
【強制檢測】當局更改強制檢測準則　強調安心出行感染風險通知不代表強檢　　
16:52 2022/02/11
【強制檢測】當局更改強制檢測準則　強調安心出行感染風險通知不代表強檢　　