【疫苗接種】聶德權︰新界3區下周增設復必泰疫苗接種點　打科興後休息時間料可減半至15分鐘

▲ 公務員事務局局長聶德權表示，當局會繼續增加接種能力。（資料圖片）

疫苗通行證措施即將於本月底實施，市民接種需求增加，公務員事務局局長聶德權表示，下周會在3個新界地區包括粉嶺、屯門及沙田增設疫苗接種點，為市民接種復必泰疫苗，每處每日可打逾1,000針，冀方便市民接種，屆時全港接種復必泰疫苗的接種中心增至18個。

聶德權今日（12日）出席電台節目時說，目前有3間社區疫苗接種中心接種科興疫苗，逾1,000間私家醫生診所亦可接種科興疫苗，又指科興疫苗藥廠已表明，可將接種後的休息時間由30分鐘減至15分鐘，希望當局下周更新有關指引，能提升疫苗中心及私家診所流量及接種量。此外，他指目前接㮔中心在早上約7時起做準備，會與相關營運機構商討進一步提早營運時間，但要視乎機構能力及人手。他提及目前本港已有554萬人已至少打一針，佔合資格人口接種率為82.4%，當局會繼續增加接種能力。

聶德權亦說，第5波疫情下確診數字幾何級數上升，政府會盡力做防控工作。被問到合否採取「封城」措施？他說所有建議都有討論，目前最重要仍是做好檢測、隔離及治療。

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責任編輯：馮琪雅