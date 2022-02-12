【好人好事】社企疫下全副武裝派飯　堅守為76歲基層伯伯送熱飯

▲ 社企銀杏館疫下堅守送暖，員工全副武裝派飯，路人誤以為檢疫站。

儘管疫情緊張，本港社企「銀杏館」仍不忘一群基層弱勢的需要，繼續派發免費飯。為了一眾排隊取飯公公婆婆及員工自身安全，銀杏館做足防疫對策，迎難而上，因為一盒熱飯對於基層者來說是無比的溫暖。

本地社企銀杏館定期免費派飯給有需要人士，例如基層長者、露宿者、單親家庭等，銀杏館在第五波疫情下，依然堅守送暖。昨日（11日），在銀杏館facebook專頁發帖文，分享前線員工疫下在油麻地店派福飯的情況及感受，坦言現時派飯面對風急浪高，為了避免聚集發及保持空氣流通，做足防禦，邊移邊派，邊派邊移。排隊取飯的距離，保持得規規距距冷冷地合乎標準的遠。

由一樓轉移戰地到地下繼續派飯，員工全副武裝，迎接苦候飯盒的有需要朋友們。托賴，最後都順利派完！

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路人誤以為檢疫站

從照片所見，銀杏館員工都戴上口罩、手套、以及面罩或眼罩，全部派飯人員皆穿上保護衣物。而登記取飯的位置放有消毒酒精搓手液，取飯者排隊逐一登記，之後到另一邊取飯。路人在街上看到的，以為是又一個檢疫站。

的確有網民留言表示當天早上約9:45分經過，問準備工作的伯伯是否排隊做強檢，他答準備派飯，網民即時問是否銀杏館？得知真的是，該網民即場感謝銀杏館對老人家的幫助。

▲ 疫下，銀杏館派飯，為了避免聚集發及保持空氣流通，做足防禦。（圖片︰銀杏館facebook）

為76歲基層伯伯送熱飯

銀杏館上下堅守崗位，指出因為每一個飯盒意義很大。就像76歲有長期病患的黃伯，居住唐樓床位，行動不便致不能煮食，他曾說過：「一個細廚房有成10幾人用，一來唔方便，二來我有次用爐差啲著火，之後都唔用哪……」。像他這樣數不勝數的弱勢社群，一個看來好簡單的熱飯盒，每餐都是一個溫暖的祝福！

我們要迎難而上，努力做好應該做的事，因為每一個飯盒，背後都有一個困惑而冰冷的故事！

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推動長者就業的銀杏館有不少年長的員工，網民多謝這些員工義工的努力和無私的付出，選擇了與弱勢基層共渡時艱，「謝謝你們堅守崗位。在疫情嚴峻下，不懼怕，仍然祝福有需要人」。

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責任編輯︰王明芳