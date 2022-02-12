【封區檢測】深水埗蘇屋邨海棠樓強檢揪出9宗初步陽性　15戶無人應門

▲ 深水埗蘇屋邨海棠樓昨（11日）晚起圍封強檢，發現9宗初步陽性檢測個案。（資料圖片）

深水埗蘇屋邨海棠樓昨晚7時起被圍封進行強制檢測，政府今日（12日）早上公布，截至今日凌晨0時，約1,100人已接受檢測，當中共發現9宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府今早約10時半已完成強檢行動，政府亦在「受限區域」內派員到訪約380戶，當中15戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處25,000元罰款及監禁6個月。

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責任編輯：馮琪雅