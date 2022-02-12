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【億萬駙馬】揭伍富橋女友家庭背景　Alvin視千金小姐Shirley為結婚對象：一齊最緊要開心

娛樂 11:50 2022/02/12

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TVB藝人伍富橋（Alvin）在大年初二（2月2日）在社交平台公開與女友Shirley合照放閃，公開戀情，其好友及網民紛紛留言送上祝福。同時，大家亦對伍富橋的女友感好奇。

原來二人已拍拖半年，一直有指對方是富家女，伍富橋早前接受訪問透露女方曾在TVB做幕後工作，二人是在朋友聚會認識，他認識對方爽直聰明並思想成熟。

外間形象花弗的他亦向女友派定心丸，指彼此視對方為結婚對象才交往，可說十分甜蜜。

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女友家族實力厚

有指，Shirley於英國Lancaster University讀 Criminology，並在UCL取得Countering Organised Crime and Terrorism碩士學位，之後回港修讀法律碩士課程，可說是一名學霸。

她曾在娛樂新聞台及《3曰2夜》當撰稿員，不過據悉因她的家庭與TVB管理層相熟，所以入電視台當幕後只屬玩票性質取工作經驗而已，現已離開大台。

至於其家庭背景實力雄厚，Shirley父親從事物流業及食品等生意，此外家族擁有兩間麻將館，是億萬身家的千金小姐。

對於女友家境富裕隨時「升呢」當億萬駙馬爺，伍富橋曾巧妙地回應：「睇大家對富的定義啦，不過覺得大家一齊最緊要開心。」

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與林穎彤陳嘉慧傳緋聞

現年27歲的伍富橋在2014年參加《超級巨聲4》而入行。他在中一學拉丁舞，更曾為港隊成員出戰過東亞運。本身家境也不錯的伍富橋曾開舞蹈學校。在去年再當老闆，與友人合資7位數字於上環開佔地2000呎的健身及物理治療中心。

至於感情方便，伍富橋在2019年傳與林穎彤拍拖，但二人沒有直接承認戀情。可惜他們關係只維持約1年，有指因為陳嘉慧介入導致分手收場，但男方澄清指陳嘉慧不是第三者，二人只是好朋友。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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