【生命鬥士】4歲癌童Sheldon完成隔離回家　興奮與妹妹團聚接受新一輪化療

▲ Sheldon完成隔離回家與妹妹團聚，他會接受新一輪化療。

本港4歲男童Sheldon確診患上罕見癌症「神經母細胞瘤」第四期，因遠赴西班牙得知當地新藥也治療無效後，Sheldon與媽媽於今年1月尾返港並接受隔離。

Sheldon媽媽日前在facebook「神母小戰士Sheldon」發文更新近況，並上載一段Sheldon完成隔離回家後，與妹妹開心拖手轉圈的影片。媽媽指彼此相聚的時間不夠一天，便要陪Sheldon入院治療，繼續作戰。

最新影片：

遠赴西班牙治療

Sheldon與媽媽去年11月抵達西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療，惟經過骨髓檢查及MIBG掃描後，發現脊椎尾段還有腫瘤，在兩個月內大了兩、三倍；再經磁力共振報告指脊椎尾段有三粒腫瘤，而且生長速度很快；幸最後均獲醫生進行手術一併切除。

但在後續多項治療及檢查中報告指Sheldon本受感染的腳骨情況惡化，更已擴散至手腕，骨髓情況雖有好轉但仍受到感染。此外，醫生在Sheldon已切除的脊椎腫瘤位置再發現新一顆生長速度更快、更大的腫瘤。

報告結論為Sheldon身體癌細胞毒性很強，新藥治療對Sheldon無效，惟靠化療儘量控制；建議他在身體狀況容許下盡快返港。

返港隔離後與妹妹相見 遂開始新一輪治療

本月10日，Sheldon與媽媽完成於酒店21日隔離，回家與家人團聚。在facebook更新的帖文影片可見，Sheldon與妹妹心情相當興奮，正牽在一起轉圈，可見兩兄妹重聚非常開心。媽媽撰文說道︰

雖然離港不到三個月，但仍然很是掛念女兒，當我們打開大門準備進入屋時，她興奮得大叫我們，Sheldon亦不甘示弱，不斷喊着說︰「妹妹，我們回來了！」 我們在西班牙每天也以視像與女兒通話，可是見面時還不得不承認，小朋友真的長大得很快，短短兩個多月，樣子變了，人也高了。 他們倆兄妹始終年紀太接近，經常吵架，Sheldon更一直說不掛念妹妹，直至回程時，心急的他不斷嚷着要回家，終於承認他很掛念妹妹呢。不過相聚的時間不夠一天，便要陪Sheldon入院治療，小戰士又要繼續作戰了。

基於Sheldon在西班牙的最後一次檢查結果，香港醫療團隊制定了化療與免疫治療雙管齊下的治療方案；在他與媽媽完成21天隔離後便可繼續接受癌病治療。媽媽表示，因Sheldon此次復發的情況不再獲任何資助，150萬全需自費。雖未知此輪免疫治療是否有效，但仍會堅持嘗試；更會珍惜相處時間，把握每個治療機會。

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責任編輯︰張沛