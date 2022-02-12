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【第五波疫情】中環郵政總局郵差初步確診　派遞區今起至情人節關閉3天

社會 11:40 2022/02/12

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1名隸屬中環郵政總局派遞局的郵差初步確診，郵政總局派遞局今（12日）起至下周一（14日）暫時關閉。（資料圖片）

新冠肺炎確診數字屢創新高，各政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診，香港郵政今日（12日）公布，1名隸屬中環郵政總局派遞局的郵差初步確診，最後於昨日上班；郵政總局派遞局亦將於今起關閉3天至下周一（14日）暫時關閉，期間中環及金鐘等9區派遞服務會有所延誤。

該名患者負責中環蘭桂坊、和安里、榮華里、德己立街，以及威靈頓街的部分派遞工作，而郵政總局派遞局並不對外開放；其最近一次上班日期為2月11日，上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，他外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政今獲悉事件後，已即時安排與該郵差一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心指引，為局內所有設施及郵件進行清潔消毒。郵政總局派遞局將於2月12日至14日暫時關閉，區內包括金鐘、中環、上環、堅尼地城、半山區、山頂、石塘咀、西環及西營盤的派遞服務及智郵站服務在此期間會有所延誤；香港郵政已在該名郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關情況。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：馮琪雅

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