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【防疫辣招】政府不排除擴大圍封強檢力度範圍　陳肇始：不希望走到封城這一步

社會 12:09 2022/02/12

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食物及衞生局局長陳肇始表示，不排除擴大圍封強檢的力度及範圍，但直言不希望封城。（資料圖片）

新冠肺炎確診個案連日創新高，近日多名專家倡採取「封城」防疫，食物及衞生局局長陳肇始今日（12日）表示，不排除擴大圍封強檢的力度及範圍，但說「當然我們不希望走到這一步」，並指政府已大幅減低人群聚集。

特區政府代表團今日（12日）在深圳出席第2次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，與會者之一的陳肇始在電視台節目上表示，會議除交流策略，亦會多方面討論中央如何支援本港抗疫，包括在物資、人力等，以及近日糧食到港供應的穩定等。

被問到會否尋求中央協助興建方艙醫院，她說需多方面考慮增加隔離設施，但不排除得到中央支持，會再研究如何加強整體設施，又指目前在本港增加隔離設施，會尋找更多酒店、亞博館，屋邨亦再列入考慮。

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責任編輯：馮琪雅

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