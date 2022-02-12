【第五波疫情】多名專家料3月才到疫情最高峰　許樹昌：封城是最後考慮涉多項挑戰

▲ 政府專家顧問、 中大呼吸系統科講座教授許樹昌指「封城」將是最後可以考慮手段。

本港疫情確診數字近日屢創新高，消息指今日（12日）新增約1510宗確診個案，確診個案再創疫情新高。政府專家顧問、 中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，隨著個案不斷上升、不少是源頭不明，不少流行病學專家估計，下月疫情才達到最高峰；他指目前社交距離措施已是「做緊嘢」，惟倘措施收緊後發揮不到效果，下一步就要將疫苗通行證擴展至公共交通，「封城」將是最後可以考慮手段，倘實施亦要面對多項挑戰。

許樹昌今（12日）在電台節目時，被問到個案會否再上升，他形容是與收緊社交措施「扯大纜」，目前病毒即時傳播率為2.3，相比無任何措施介入的傳播率7至8，形容現時措施是「做緊嘢」。

他指，若社交距離措施收緊後發揮不到效果，下一步就要將疫苗通行證擴展至公共交通；若確診數字仍以4至5位數增長，加上公立醫院病床、竹篙灣檢疫中心及亞博等隔離檢疫措施用盡，才會考慮封城。

他直言，香港實行封城將面對很大挑戰，例如監管市民不會偷走外出，亦要保留彈性讓市民外出看醫生，以及要確保食品物資供應，因此香港至今未能利用內地的全民檢測制度，他形容封城禁足，在本港有很大困難，亦要有很多支援。

他亦指本港採取居家治療並不理想，因居住環境擠迫，不少單位都無獨立廁所，如有長者或長期病患者共處一室，很容易受感染，但若疫情爆發，亦需採取有關做法，但會選擇無病徵或病徵輕微、有自理能力人士居家治療。

另外，昨日（11日）送抵元朗博愛醫院後死亡的4歲男童，經化驗後證實對新冠病毒呈初步陽性，許樹昌指這類突然死亡個案須轉交死因裁判官跟進，與疫苗專家委員會無關係，他形容這宗屬不幸個案。

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責任編輯：馮琪雅