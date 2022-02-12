【兒童新冠肺炎】許樹昌指兒童嘔吐涉多個原因　提醒家長須注意兒童數個徵狀　

元朗一名4歲男童在星期五（11日）凌晨3時半於家中嘔吐暈倒，送院搶救後不治，博愛醫院證實，男童對新冠病毒呈初步陽性。倘有關個案證實確診，將成本地疫情下最年輕死亡個案。詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容離世的4歲兒童屬「很不幸的個案」，不過不一定因病毒致死，需交由死因庭裁決。

他提醒家長，可以留意小孩子會否發燒、咳嗽、嘔吐、氣喘等病徵，盡快帶小孩子求醫，而兒童出現嘔吐涉及多個原因，而且有機會出現併發症：

小童嘔吐可以有很多原因，病毒感染是其中一個原因，病毒可以導致作悶、嘔吐。嘔吐時有食物、分泌物可以進入氣管引起阻塞性肺炎，

另外許樹昌指許多專家料下月才到疫情最高峰，封城是最後考慮涉多項挑戰，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋