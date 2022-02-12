【新冠肺炎】元朗4歲男童染疫死亡　CNN揭兒童染Omicron近5成出現一種關鍵病徵

▲ CNN揭兒童染Omicron，近5成出現一種關鍵病徵。

第五波疫情下，昨日（11日）元朗一名4歲男童凌晨在家中嘔吐暈倒，送院搶救後不治，證實他對新冠病毒呈初步陽性。事件引起家長關注，不少人擔心孩子染疫。美國有專家發現，兒童感染Omicron的案例中，近5成出現一種關鍵病徵。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，西雅圖兒童醫院兒科急症專家醫生Ashley Keilman和其他醫生注意到，在Delta病例激增期間，染疫的兒童中有2.8%出現哮吼症狀，而感染Omicron的兒童中則有48.2%有哮吼。

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出現哮吼病徵尤其嚴重

哮吼通常是由副流感呼吸道病毒引起的，當上呼吸道發炎，出現呼吸困難時，就會發生這種情況。因為孩子的氣管比成人小，所以在小孩子中更常見。喉嚨、氣管和支氣管的炎症，會導致孩子出現明顯的大聲咳嗽，有人說哮吼的聲音聽起來像海豹叫聲。當孩子試圖呼吸時，就會產生一種被稱為喘鳴的高音哨聲。

Keilman醫生提及，Omicron已被證明是一種上呼吸道疾病，而不是肺部的下呼吸道疾病。有人視之為一種感冒病毒，覺得沒甚麼大不了，她卻認為這是一種病毒感染，出現哮吼病徵尤其嚴重，有兒童因此被送往重症監護室。有些人的哮吼約維持5天後便消失，但絕對不能輕視。

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責任編輯︰羅嘉欣