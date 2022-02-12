【鐵拳英雄劇透】華僑社發生連環命案　連棘安娜追殺疑兇芊芊

▲ 《鐵拳英雄》

《鐵拳英雄》將於本周六（2月19日）大結局，劇情愈來愈緊張。昨晚（2月11日）故事講到夜總會大爆炸後，彭堅（張國強飾）、趙紅花（韓馬利飾）、彭拜（李嘉飾）相繼死亡。劇情並揭路向東（吳家樂飾）就是之前一直出現的黑衣人高手。

下周劇情講，多采（王子涵飾）與來吉（伍允龍）互生情愫，被青原（陳展鵬）發現並「勒索」，來吉不肯就範於是索性公開戀情。

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華僑社發生命案

另外，芊芊（唐詩詠飾）打算向青雲求婚，怎料大出洋相，原來青雲早已為她準備驚喜。

可是，芊芊卻再次受惡夢纏擾，翌日，華僑社手足阿勳（黃建東飾）與阿祥（戴耀明飾）遭離奇殺害，而從他們屍體身上發現被掌力所傷，難道是芊芊的暗黑力量覺醒，打死阿勳與阿祥？

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往後劇情福妹（姚子羚飾）對唐仁街接連發生的襲擊案主謀有眉目，秘密調查時發現一張天下（陳展鵬飾）死狀的照片遭襲擊。

連棘（陳山聰）及後救起重傷的福妹，從其傷勢斷定是芊芊所為，與青雲鬧分歧。

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安娜意圖殺芊芊

另一方面，安娜（王君馨飾）突然偷襲芊芊，直言介意她纏擾着青雲，並搶走屬於她的東西，更欲殺芊芊，一人現身阻止，稱只有其可決定眾人生死。

其實，現時《鐵拳英雄》的劇情已暗示自稱步青心的「安娜」（王君馨飾）真正身份有可疑。事實「安娜」真正身份是丫鬟霜霜，至於真正的步青心，由尚未登場劉佩玥飾演。