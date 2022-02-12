【虐兒悲劇】與男友出遊獨留3歲女活活餓死　26歲單親媽童年被虐創傷後遺症囚8年

▲ 日本單親媽與男友出遊獨留3歲女活活餓死，判囚8年。

日本於2年前發生一宗轟動社會的虐兒案，當時一名24歲單親媽媽與男友出遊，獨留3歲女兒在家8日，導致女童嚴重脫水並活活餓死，不少人稱涉案的媽媽為「鬼母」。有關案件於（9日）星期三完成裁決，控方要求判囚11年，不過法官最終減判囚8年。

▲ 日本單親媽2年前與男友出遊，獨留3歲女活活餓死。（網上圖片）

與男友出遊獨留3歲女家中8天

綜合日本傳媒報道，2020年6月時，在東京大田區一個住宅內，一名3歲女童因飢餓和脫水而死亡，其24歲任職居酒屋的媽媽梯沙希（Susumu Kada）被捕。據警方調查，梯沙希6月初與在居酒屋認識的男友到鹿兒島遊玩8天，將3歲女兒梯稀華（Rika）獨留在家。媽媽梯沙希在6月13日回家時，發現女兒已沒有呼吸，隨即報警將她送至醫院，證實女兒死亡。

驗屍結果發現稀華屁股有嚴重尿布疹，胃中空無一物及脫水，證實是餓死。警方於7月7日把媽媽梯沙希逮捕。有關案件在日本很轟動，部分日媒稱涉案者梯沙希是「鬼母」。可是隨着法庭披露訊息漸多，引起大眾質疑社會對弱勢社群的支援不足。

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童年被虐有創傷後遺症

梯沙希求情中提及兒時被母親虐待的經歷，她被媽媽要求只准笑、不要說話，曾因反抗而被媽媽縫嘴、刀刺，及頭被浸在浴缸施虐。有一次，小學時的梯沙希在醫院，被母親綁雙手遺留在浴室，事後其母親被捕，自始被送到兒童育幼院照顧。此外，婚後的梯沙希跟女兒遭前夫虐待，離婚後獨自照顧女兒。

童年受虐令梯沙希患上創傷後遺症（PTSD），得不到適當治療的她，一直如童年時只敢去笑臉迎人，活在惶恐中。梯沙希直言很愛女兒，一直想尋死的她就是為了女兒才活下去。在庭上，梯沙希表示後悔並痛哭起來，多次說討厭弱小的自己。

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終判囚8年

最終地方法院在周三裁決，控方要求判處11年刑期，法官認為被告在成長中有悲慘受虐的過去，沒人可以信賴，同時對3歲的梯稀華被長時間獨留在家中死亡，其慘況難以用言語形容，最終法官判現年26歲的梯沙希囚8年。

陪審團亦提到被告作為單親母親長期缺乏支援，要避免由虐待引發的連鎖效應，政府和托兒機構應該伸出援手。

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責任編輯︰王明芳