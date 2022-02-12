【防疫辣招】政府從速修例准合法解僱拒打針員工　羅致光：研豁免孕婦與否

▲ 勞福局局長羅致光表示會因應疫情發展從速修例，並研究豁免孕婦與否。（資料圖片）

政府擬修訂《僱傭條例》，容許僱主合法解僱因拒打針未能上班的僱員，勞工及福利局局長羅致光表示會因應疫情發展從速修例，正密鑼緊鼓研究內容，惟必須小心處理，屆時因害拍打針等心理因素將不獲接納會不打針的合理原因，惟當局會研究豁免孕婦與否。

羅致光指，因現時《僱傭條例》下因懷孕而被解僱會構成不合法解僱，若有孕婦因餵哺母乳而拒絕打針，因此被解僱，僱主會否構成間接歧視，當局需檢討，強調會想辦法平衡及聆聽意見。

至於安心院舍打針方面，他提及最近平均每天有約10間院舍出現個案，本月初院舍接種率僅約兩成二，形容情況令人擔心，並指兩日前（即周四）已有3、4,000名院舍長者完成所有程序、正等候打針，他呼籲私家醫生以生命作為優次，以最高風險的安老院舍排第一，先為他們打針。

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責任編輯：馮琪雅