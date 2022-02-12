【媽咪Kingdom】樂基兒無懼做高齡產婦　Gaile：擔心是不會改變任何事情

隨社會對女性的要求愈來愈高，母親在懷孕階段既獨自承受身心的不適；又背負伴侶、家庭、職場上的期望，更遑論經濟、環境、教育等等的困擾。

面對排山倒海的育兒資訊，新手孕婦應該如何處理？ViuTV推出一連十集的《媽咪Kingdom》，由主持陳子豐和周雅霏探討女性懷孕時所經歷的生理及心理上的不適，以至作為孕婦在家庭、社會中所面對的種種壓力。

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樂基兒分享懷孕心情

節目更請來7位不同背景的新手孕婦／媽媽細說她們的故事，以及分享為人母親的心路歷程轉變，為不同階段的孕婦作出心靈上的陪伴和勉勵。



《媽咪Kingdom》的第1集於今晚（2月12日）播出，請來名模樂基兒（Gaile）接受訪問，分享懷孕的心路歷程。

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做瑜伽減壓

樂基兒在2012年和黎明離婚後，於2017年與美籍商人Ian Chu再婚，於2019年以38歲之齡成為人母。當時經歷了32周孕期的Gaile，在節目分享當高齡孕婦心路歷程，表示只想把最好的都留給BB。

被問到作為高齡產婦會否擔心，Gaile認為無論任何年紀的孕婦，都會擔心不同問題，因為作為媽媽經常懷疑自己做的每件事是否正確，以確保BB健康安全，她認為懂得如何減壓是非常重要， 因為擔心是不會改變任何事情，她亦分享自己常做瑜伽減壓。