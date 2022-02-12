【封區檢測】深水埗元州邨元盛樓強檢揪出23宗初步陽性2宗不確定　居民5日內須再檢測2次

▲ 深水埗元州邨元盛樓昨（11日）晚展開強檢行動揪出23宗初步陽性及2宗檢測結果不確定個案。（資料圖片）

本港疫情確診數字近日屢創新高，深水埗元州邨元盛樓及蘇屋邨海棠樓排放污水樣本呈陽性而在昨晚7時起遭圍封強檢，政府今日（12日）公布，截至今日凌晨0時，兩棟大廈共發現32宗初步陽性及2宗檢測結果不確定個案，其中元州邨元盛樓佔23宗初步陽性及2宗檢測結果不確定個案，政府要求該處居民在5日內再接受多2次檢測。

元州邨元盛樓強檢行動已於上午約11時半完成，政府在「受限區域」內派員到訪約780戶，當中52戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

行動中約1,980人已接受檢測，當中發現23宗初步陽性檢測個案和2宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府表示，由於元州邨元盛樓的強檢行動發現不少初步陽性檢測個案，該處居民須在2月13日或之前，以及2月14日至16日之間再次接受2次強制檢測，以防漏網之魚。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處25,000元罰款及監禁6個月。

深水埗蘇屋邨海棠樓強檢行動亦揪出9宗初步陽性個案，15戶無人應門，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅