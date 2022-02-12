【暖男丈夫】石修財政大權全交太太　愛妻號：日日都係快樂情人節

有圈中愛妻號之稱的石修接受香港電台第一台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問， 大談夫妻相處之道節目將於本周日（ 2月 13日）播出。

74歲、入行66年的石修最近在電視劇中與米雪合作，觀眾大為受落。他感激劇組有此安排， 可惜他和米雪 在劇中 的感情最終沒有結果。

他透露最近和米雪拍攝一套有關粵劇的電影， 兩人在戲中結局有拖手：「同雪姐合作好開心，大家都好有經驗、默契。佢好準時，好照顧到成個現場嘅氣氛。我希望多啲同佢合作，對於呢啲『密切接觸者』我當然會介紹畀太太認識 。不過其實雪姐一早識得我太太Maria，冇問題，佢好放心。」

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▲ 石修接受《舊日的足跡》主持車淑梅訪問。

感謝太太信任

入行66年的修哥赢得「零緋聞」美譽，自言全因懂得抽離。「如果拍戲唔投入，尤其係感情戲會格格不入，有陣時我都會踩界，係思想上踩界。」

他續解釋指：「通常劇情都會慢慢發展，一定會對對方產生好感，觀眾都希望你哋有呢種感覺，睇落先會舒服。一套戲最短20集要拍兩個幾月，同對手日日對住多過返屋企。」

修哥並坦白說：「承認心思上會踩界，對於唔少對手我真係有呢種感覺，火花係會燃燒，但當第二套劇出現嘅時候，（呢種感覺）又會淡化。不過我識得返屋企，當入到屋，呢個思維就會自動消失，慶幸自己能夠冷靜處理。」他並表示，多謝太太的信任，工作上給予他很大空間。

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與太太相愛55年

兩人拍拖8年，結婚47年，長達55年的感情，修哥自問現在依然關心 及尊重太太。

談到與太太一起的往事，修哥說：「佢係新界校長個女，我19歲、佢14歲，嗰時佢唔知我拍戲。有次我同森森拍《 聰明太太笨丈夫》講我走私俾老婆追到去彌敦道，著住條底褲喺的士落車。嗰度人來人往撞啱女朋友放學，佢見到我著住底褲跑來跑去，先至知我拍戲，佢冇嬲，只係笑我著底褲通街走。」

修哥多謝太太照顧家庭，又為他誕下兒子。他憶述1979年兒子出世時，他正在拍《絕代雙驕》，飾演花無缺一角。

▲ 石修父子。（取自IG）

秋官夠細心

當日正與黃元申飾演的小魚兒決鬥，醫院突然來電指兒子出世，修哥即奔往法國醫院：「將架車停咗喺接待處門口，一開車門就飛上3樓產房，我當時成身古裝，冇坐電梯，嚇到樓梯啲人問點解見到個白衣人飛上樓。到而家我都好感激醫院，幫我拍好架車。」

由此他稱，多年來要感謝的人還有很多，當中包括秋官鄭少秋：「當年我胃炎暴瘦，由150磅跌到120磅，秋官好關心我，話知道九龍仔公園有個太極師傅，佢話同我一齊去學，第二朝6點幾，佢已經係九龍仔公園個亭等緊我。佢真係好有心，陪咗我兩個星期，仲鼓勵我繼續學落去，後來我真係好返。」

修哥感可惜稱，已多年沒與秋官碰面：「我冇見秋官冇10年都有8年，上次合作喺2006年。至於黃元申，我都有掛念佢，後來我去台灣拍戲，佢喺台灣住，我哋見過面，冇幾耐就聽到佢出家，到而家都冇見面。」

▲ 石修與太太、兒子、新抱。（取自IG）

星二代壓力大

至於談到兒子陳宇琛已經結婚5年但未有小朋友，修哥笑言不心急抱孫。

他指，兒子入行接近20年，星途不算平坦，就當成是磨練，因很多人也是等待多年才突然遇上機會，亦未必一定會有。

修哥說宇琛曾向他提及做「星二代」壓力大又辛苦，因人人都會拿兩父子作比較，所以最好不要同場出現，對此修哥亦認同。

現在宇琛要兼顧幕前幕後工作，過去5年擔任過不少國際大型活動的編導，成績不錯。

▲ 石修夫婦（取自IG）

不懂製造浪漫驚喜

適逢情人節及元宵佳節，修哥表示：「所有屋企人都係我嘅情人，新抱都係我情人。」

他更自爆，太太是其「財政大臣」：「太太應該都幾滿意我，因為佢係 屋企嘅財政管理員。我工作得嚟嘅係零用錢，太太全權負責財政係我對佢嘅信任。」

不過修哥自認並非一個很浪漫的丈夫：「我不足嘅地方就係，唔識送花同小禮物。我話：『你嫁畀我，唔喺為咗嗰朵玫瑰花，我成個人都畀咗你，如果你需要，我可以將自己包起，紮隻絲帶蝴蝶行過嚟，哈哈哈』大家日日都係快樂情人節。」