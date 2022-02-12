【家族榮耀】「進撃的小三」劉悅曾當模特兒　楊茜堯顯大婆霸氣：我先係馬太　

▲ 《家族榮耀》

TVB劇《家族榮耀》昨晚（2月11日）播出第5集的高潮位，必定是甄芯（楊茜堯飾）與小三Mandy（劉悅飾）「講數」，以及之後甄芯含淚質問丈夫馬耀祖（黃浩然飾）的場面。

昨晚《家族榮耀》劇情講甄芯踏上門找Mandy，可是小三卻反客為主「宣示主權」，Mandy首先故意讓甄芯看到自己與馬耀祖的親密合照，然後表示家中有馬耀祖最喜歡喝的茶，於是甄芯先回應：「屋企個工人都知佢鍾意飲咩架啦。」

【家族榮耀】張智霖突破形象首度演奸角 黃浩然被讚演技大躍進

最新影片推介：黃子華、張繼聰、陳湛文專訪

大婆反撃小三

另外，甄芯出撃稱：「我先係馬耀祖太太，我先係為佢計劃將來嘅人。」之後甄芯欲以銀彈擊退小三，豈料Mandy出大絕爆出與耀祖早已秘密誕下女兒，令甄芯大感錯愕。

大受打擊的甄芯，探監期間向Joe大興問罪之師：「我預咗你有好多女人，我唔介意，每個人都有過去，我睇嘅只係將來。但原來你有個女？」

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

傷透太太心

甄芯哭求耀祖與小三斷絕來往，但耀祖全程未有正面回應，甄芯最終含淚謂：「我只係想你講你只係愛我一個，咁簡單要求你都做唔到，我真係對你好失望。」鬧得極僵的二人更陷離婚邊緣。可是，此時再爆出甄芯懷孕。

對於昨晚劇情，網民大感肉緊，除紛紛猜測耀祖對甄芯是真情還是假意時，亦對耀祖有私生女大感意外：「有個女？估唔到喎」、「這個世界，真是甚麼人都有」。而楊茜堯的神級演技，更贏得大量好評：「佢真係呢套嘢嘅靈魂，黑化後更強」、「楊怡（楊茜堯）演技有望追趕佘詩曼」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

劉悅模特兒出身

同時，飾演小三Mandy的劉悅在網上亦掀起了一定討論度，有人盛讚她型格十足兼火辣性感，是小三不二之選；但亦有網民認為她不夠貴氣，沒資格成為馬家小三，更遑論與二少奶甄芯對撼。

另外，還有大批網民對於劉悅這位演員相當好奇。原來現年24歲的劉悅畢業於香港專業教育學院，之後投身模特兒界並拍過不少廣告；前年開始由模界踩入影視界，有過劇集及電影演出經驗。

據知劉悅在《家族》發揮相當大，除飾演「進擊的小三」Mandy外，更會分演另一個影響整個大局的角色。