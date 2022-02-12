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【高效口罩】眼科醫生林順潮拍片 教3個簡單方法自製高效能口罩

健康 16:28 2022/02/12

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

因應本港第五波疫情持續，坊間出現不少增強防疫的資訊。選委界立法會議員林順潮在日前上載短片，以簡單方法製作高效能口罩為內容，教導市民選擇及正確配戴口罩。他建議市民逢外出時都可使用此自製高效能口罩，14天內均有配戴可減少散播病毒。

最基本的口罩配戴是每日必不可少，而現時市面口罩主要分為三大類：

  • 外科口罩
  • N95口罩
  • 棉質口罩

同時，選擇口罩時主要有三大考慮：

  • 病毒過濾能力
  • 舒適度
  • 整體防護力
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以外科口罩為例，有三層結構，中間一層作用過濾病毒，防護力可高達90%以上；但容易配戴後不貼臉，令實際上的防護力下降至少40%。

其次N95口罩防護力強，可達99%，正確配戴後防護力不跌；但通常材質偏厚，配戴舒適度上稍差；價錢也較貴。

最後棉質口罩雖外型美觀、材質舒服，但不具備過濾病毒功能，防護力最遜。

基於以上各考量因素，議員林順潮教導市民優化外科口罩，以有效發揮其實際防護能力：

首先，先戴上外科口罩，外加套一個稍大的棉質口罩，作用是堵住外科口罩兩側不貼臉的空隙，防止漏氣時讓病毒鑽空。

第二步是將外科口罩的兩邊耳掛繩各打一個結，進一步減低口罩漏氣程度。

最後，在外科口罩兩側的中間點90度摺入，並各用釘書機釘住固定；釘口向外，避免刮傷皮膚。

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責任編輯︰張沛

立法會 林順潮 口罩 疫情

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